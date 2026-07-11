Alerta per als clients de Worten: l’OCU avisa del risc de comprar abans del tancament de la seva web
Les comandes online poden patir retards, problemes de devolució o incidències amb l’atenció al client
L’OCU ha llançat un avís important als consumidors davant el pròxim tancament de la web de Worten, previst per al 31 de juliol. L’organització de consumidors recomana extremar la precaució amb les compres fetes aquests dies, especialment si es tracta de comandes online que s’han de lliurar en dates pròximes al cessament de l’activitat digital.
Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris, el tancament de la pàgina pot provocar incidències en les compres, retards en el lliurament, dificultats per gestionar devolucions o problemes amb l’atenció al client. Per això, l’associació considera fonamental que els usuaris tinguin tota la informació abans de fer una compra i evitin decisions impulsives.
Què està passant amb Worten?
La cadena d’electrodomèstics Worten tancarà la seva web a finals de juliol. Aquesta decisió afecta especialment el canal online, que pot anar reduint serveis a mesura que s’acosti la data de tancament.
L’OCU adverteix que aquesta situació pot complicar alguns drets bàsics dels consumidors, com els terminis de lliurament, el dret de desistiment, les devolucions o la garantia dels productes. El risc és més alt en les compres fetes durant les setmanes prèvies al tancament.
Què recomana l’OCU als consumidors?
El primer consell de l’OCU és valorar molt bé si realment compensa comprar ara a través de la web de Worten. Si es fa una comanda, cal revisar amb especial atenció el termini de lliurament i assegurar-se que el producte arribarà abans que el canal online deixi de funcionar.
També recomana utilitzar formes de pagament que ofereixin més garanties, com targetes bancàries que permetin reclamar o recuperar l’import en cas d’incidència. Aquesta precaució pot ser clau si hi ha problemes amb la comanda, el producte no arriba o resulta difícil gestionar una devolució.
Un altre punt essencial és conservar tota la documentació de la compra: correus electrònics, factures, justificants de pagament, captures de pantalla i qualsevol comunicació amb el venedor. Segons l’OCU, tenir aquestes proves pot facilitar una reclamació posterior.
Atenció amb les devolucions i el marketplace
L’organització també alerta que, si es redueix l’atenció al client del canal online, pot ser més difícil resoldre incidències dins dels terminis habituals. A més, com que Worten funciona com a marketplace, en alguns casos el consumidor haurà de dirigir-se directament al venedor del producte i no només a la plataforma.
Això pot complicar encara més les reclamacions, sobretot si la compra s’ha fet poc abans del tancament de la web.
On es podrà reclamar?
L’OCU recorda que els consumidors poden recórrer als mecanismes de protecció previstos per la normativa vigent. Entre aquests canals hi ha els serveis municipals i autonòmics de consum, els sistemes de resolució alternativa de litigis i el servei d’assessoria de la mateixa organització.
Per això, si hi ha problemes amb una comanda, el més recomanable és actuar ràpidament, reunir tota la documentació i presentar la reclamació corresponent com més aviat millor.
Worten continuarà amb botigues físiques?
Segons l’OCU, Worten mantindrà la seva activitat en els territoris on conserva presència física, concretament a Portugal i a les Illes Canàries, on disposa de 24 botigues. En aquests mercats, tant l’operativa online com les botigues haurien de continuar funcionant amb normalitat.
A Espanya, però, la situació de la companyia ja havia canviat fa temps. El 2021, MediaMarkt va integrar les 17 botigues de Worten que havia adquirit al territori espanyol, i actualment la marca només conserva establiments físics a les Canàries.
La conclusió de l’OCU és clara: abans de comprar a la web de Worten en aquests últims dies, cal extremar la prudència, revisar les condicions i guardar totes les proves. Una oferta atractiva pot acabar sortint cara si després hi ha problemes amb el lliurament, la devolució o la garantia.
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