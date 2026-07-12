Compte amb les rebaixes: l’OCU avisa dels errors que poden sortir molt cars
Els productes rebaixats mantenen les mateixes garanties i drets per als consumidors
El període de rebaixes d’estiu ja ha arribat i moltes persones aprofiten aquests dies per renovar l’armari, comprar calçat o aconseguir productes a millor preu. Però l’OCU alerta que els descomptes també poden portar a compres impulsives, preus poc clars i decisions que acaben sortint més cares del que semblava.
L’Organització de Consumidors i Usuaris recorda que el fet que un producte estigui rebaixat no vol dir que el consumidor perdi drets. Les condicions de garantia, qualitat i seguretat han de ser exactament les mateixes que en qualsevol altra època de l’any.
Els teus drets no desapareixen a les rebaixes
Segons l’OCU, un producte comprat en període de rebaixes ha d’oferir les mateixes garanties que un producte comprat fora de temporada. Si té un defecte, el consumidor pot reclamar igualment.
També és important revisar el preu rebaixat. La botiga ha d’indicar el preu anterior i aquest ha d’haver estat vigent durant almenys un mes. Si hi ha diversos preus previs, s’ha de prendre com a referència el més baix.
En el cas de les compres online, el consumidor disposa de 14 dies per retornar el producte sense haver de justificar el motiu. En canvi, a les botigues físiques només hi ha obligació d’acceptar una devolució si el producte és defectuós, tret que l’establiment ofereixi una política comercial pròpia.
Què recomana l’OCU per no caure en trampes
L’OCU aconsella preparar una llista abans d’anar a comprar per evitar les compres impulsives i ajustar-se al pressupost. També recomana comparar preus, comprovar que el descompte sigui real i conservar sempre el tiquet de compra o la factura.
Una altra recomanació és comprar en comerços adherits al sistema arbitral de consum, ja que permet resoldre conflictes de manera ràpida, gratuïta i eficaç.
L’organització també recorda que tots els establiments han de disposar de fulls de reclamació. Si no es respecten els drets del consumidor, l’OCU anima a reclamar per garantir més transparència i evitar abusos durant les rebaixes.
Les botigues millor valorades pels consumidors
L’OCU també ha analitzat quines botigues satisfan més els compradors durant les rebaixes. En moda, les més ben valorades són Cortefiel, El Corte Inglés, Massimo Dutti, Springfield i Mango. En calçat, destaquen Camper, El Corte Inglés, Pikolinos i Skechers.
Les rebaixes poden ser una bona oportunitat per estalviar, especialment en un moment en què moltes famílies viuen amb poc marge econòmic. Però el missatge de l’OCU és clar: comprar amb descompte no vol dir comprar sense drets.
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- La Diputació troba la fórmula per resoldre la manca de secretaris als pobles petits
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: «Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua»
- Arrenca amb èxit el nou Festival Camins de Manresa amb els concerts d'Àuria Franch i Luz Casal
- El menjar dels fills estressa 7 de cada 10 famílies: 'Hi ha una obsessió pel que és saludable; he arribat a veure 'pancakes' fets amb llet materna
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
- El doctor José Manuel Felices, sobre com encendre l’aire condicionat del teu cos: «Fer l’estrella de mar i posar-te crema hidratant fa que estiguis més fresc»