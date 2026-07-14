Alerta amb els bitllets tacats: la nova estafa que et pot deixar sense diners
El Banc d’Espanya adverteix que alguns bitllets amb taques de colors poden procedir de robatoris i ser completament inservibles
Una nova estafa relacionada amb els bitllets tacats amb tinta ha tornat a posar en alerta els consumidors. Encara que cada vegada fem servir més la targeta o els pagaments contactless, els diners en efectiu continuen circulant i poden convertir-se en una via per intentar col·locar bitllets robats.
El Banc d’Espanya adverteix que, si reps un bitllet amb taques intenses, especialment de color violeta, verd, blau, vermell o negre, no l’hauries d’acceptar. Aquestes marques poden indicar que els diners procedeixen d’un caixer automàtic, una caixa forta o un transport blindat que ha estat objecte d’un robatori.
En què consisteix aquesta estafa?
Molts caixers i sistemes de transport de diners incorporen dispositius antirobatori coneguts com a IBNS, és a dir, sistemes intel·ligents de neutralització de bitllets.
Quan algú intenta forçar un caixer automàtic o una caixa de seguretat, aquests mecanismes alliberen tinta sobre els bitllets. L’objectiu és fer-los inservibles i permetre que siguin identificats fàcilment com a diners procedents d’una activitat delictiva.
La tinta acostuma a estendre’s des de les vores fins al centre del bitllet i deixa una taca molt característica. Els delinqüents poden intentar netejar-la amb productes químics, però aquest procés sol alterar els colors originals i pot fer desaparèixer alguns elements de seguretat.
L’estafa consisteix a intentar tornar a posar en circulació aquests bitllets robats, entregant-los en comerços, bars o transaccions entre particulars abans que ningú detecti que estan inutilitzats.
Qui ha alertat d’aquest frau?
El Banc d’Espanya ha tornat a avisar sobre els riscos d’acceptar diners tacats o descolorits. L’organisme recorda que no es pot saber si la persona que entrega el bitllet és la propietària legítima o si està intentant desfer-se de diners procedents d’un robatori.
Per aquest motiu, recomana examinar sempre els bitllets i desconfiar de qualsevol marca estranya, especialment si afecta una part important del paper.
Què cal fer si reps un bitllet tacat?
Si algú intenta pagar-te amb un bitllet tacat, el primer que has de fer és rebutjar-lo i demanar-ne un altre. No l’acceptis encara que la persona asseguri que la taca és accidental.
També cal desconfiar dels bitllets descolorits, ja que podrien haver estat rentats amb productes químics per eliminar la tinta dels sistemes antirobatori.
Si el bitllet ja és a les teves mans, l’has de portar a una entitat bancària i explicar com i on el vas rebre. El banc iniciarà el procediment corresponent per comprovar l’origen de les taques.
Recuperaràs els diners?
No sempre. Si la investigació confirma que la tinta procedeix d’un dispositiu antirobatori, és possible que no tinguis dret al reemborsament.
Els bancs centrals només poden bescanviar aquests bitllets quan la petició la fa el propietari legítim que ha estat víctima del robatori que va activar el sistema de tinta.
En canvi, si es demostra que les taques són conseqüència d’un accident quotidià i no tenen relació amb cap delicte, el bitllet es podrà canviar per un de nou o se’n podrà recuperar el valor.
Per evitar problemes, el Banc d’Espanya insisteix en una recomanació clara: davant d’un bitllet amb tinta, no te la juguis i rebutja’l immediatament.
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