Alerta si vas néixer després de 1960: aquesta és l’edat real a la qual et podràs jubilar
No tothom haurà d’esperar fins als 67 anys: els anys cotitzats decidiran quan podràs deixar de treballar
La jubilació a Espanya continua generant molts dubtes entre els treballadors. Una de les creences més esteses és que tothom s’haurà de jubilar obligatòriament als 67 anys, però la normativa actual estableix dues edats diferents en funció dels anys cotitzats a la Seguretat Social.
Per tant, l’any de naixement és important, però no és l’únic factor que determina quan una persona es podrà retirar. La seva carrera laboral i el temps durant el qual hagi cotitzat poden permetre-li accedir a la jubilació ordinària als 65 anys o obligar-la a esperar fins als 67.
Com funciona la jubilació a Espanya?
L’augment progressiu de l’edat de jubilació es va establir amb la Llei 27/2011. Aquesta norma va crear un calendari per elevar gradualment l’edat ordinària dels 65 als 67 anys, un procés que acabarà definitivament el 2027.
Durant el 2026, es podran jubilar als 65 anys les persones que hagin cotitzat almenys 38 anys i tres mesos. Les que no arribin a aquest període hauran d’esperar fins als 66 anys i 10 mesos.
A partir del 2027, el sistema quedarà fixat de la manera següent:
- 65 anys, per a les persones amb almenys 38 anys i sis mesos cotitzats.
- 67 anys, per a qui no arribi a aquest període de cotització.
Això significa que dues persones nascudes el mateix any podrien jubilar-se en dates diferents segons la seva vida laboral.
L’any de naixement pot marcar la diferència
La taula següent mostra l’any aproximat en què es podria accedir a la jubilació segons l’any de naixement i segons si es compleix o no el període de cotització exigit.
1960
Des de 2025
Des de 2027
1961
2026
2028
1962
2027
2029
1963
2028
2030
1964
2029
2031
1965
2030
2032
1966
2031
2033
1967
2032
2034
1968
2033
2035
1969
2034
2036
1970
2035
2037
La mateixa fórmula s’aplica als anys de naixement posteriors. En general, qui compleixi el mínim de cotització podrà retirar-se l’any que faci 65 anys, mentre que la resta haurà d’esperar fins que en faci 67.
Aquesta taula és orientativa i parteix de la normativa de pensions vigent. Les Corts Generals podrien modificar-la en el futur, com ja ha passat diverses vegades durant les últimes dècades.
L’edat no és l’únic requisit per cobrar la pensió
Arribar a l’edat legal no garanteix per si sol poder cobrar la totalitat de la pensió de jubilació. Els anys cotitzats també influeixen en el percentatge de la base reguladora que correspon a cada treballador i, per tant, en la quantitat final que rebrà cada mes.
A més de la jubilació ordinària, hi ha altres opcions:
- La jubilació anticipada, que permet retirar-se abans, però habitualment aplica reduccions a la pensió.
- La jubilació demorada, que premia les persones que continuen treballant més enllà de l’edat ordinària.
- La jubilació activa, que permet compatibilitzar una part de la pensió amb una activitat laboral.
- La jubilació flexible, que combina la pensió amb una feina a temps parcial.
Cada modalitat té condicions pròpies, de manera que no totes les persones poden accedir-hi de la mateixa manera.
Com saber la data exacta de jubilació?
La Seguretat Social recomana revisar periòdicament l’informe de vida laboral, especialment si hi ha hagut períodes d’atur, feines a temps parcial, diferents règims de cotització o anys treballats a l’estranger.
També és recomanable utilitzar el simulador de jubilació de la Seguretat Social, que permet consultar la data estimada de retirada i calcular aproximadament la futura pensió segons les cotitzacions acumulades.
Conèixer l’any de naixement no és suficient: la resposta definitiva a la pregunta «quan em podré jubilar?» dependrà, sobretot, de quants anys s’hagin cotitzat.
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