Et queda poc per jubilar-te? Aquesta serà l’edat definitiva i els anys que hauràs d’haver cotitzat
A partir del 2027, només es podrà accedir a la jubilació ordinària als 65 anys amb 38 anys i sis mesos cotitzats
Les persones que s’acosten a la jubilació han de tenir molt present que l’edat per retirar-se no és igual per a tothom. Depèn, principalment, dels anys cotitzats a la Seguretat Social al llarg de la vida laboral.
Actualment, l’edat ordinària de jubilació continua augmentant de manera gradual. El 2026, una persona es pot jubilar als 65 anys si ha cotitzat almenys 38 anys i tres mesos. En cas contrari, ha d’esperar fins als 66 anys i deu mesos.
Aquest procés culminarà el 2027. A partir d’aquell any, l’edat ordinària quedarà fixada definitivament en els 67 anys per a les persones que no arribin al període mínim exigit. Només podran retirar-se als 65 anys els treballadors que acreditin 38 anys i sis mesos o més de cotització.
Taula de jubilació per al 2027
Menys de 15 anys
Sense pensió contributiva
No es compleix el mínim per cobrar una De 15 anys a menys de 38 anys i 6 mesos
67 anys
Es podrà accedir a una pensió segons les bases i el temps cotitzat
38 anys i 6 mesos o més
65 anys
Es podrà accedir a la 40 anys o més
65 anys
Haver cotitzat més no permet jubilar-se abans per la via ordinària
Cal aclarir que arribar al mínim de 15 anys dona accés a una pensió contributiva, però no necessàriament al 100% de la base reguladora. La quantia final dependrà dels anys cotitzats i de les bases de cotització acumulades.
Cotitzar més no sempre significa cobrar la pensió màxima
Haver cotitzat 38 anys i sis mesos permet jubilar-se als 65 anys a partir del 2027, però això no garanteix automàticament cobrar la pensió màxima de jubilació.
Per assolir la quantia més elevada també cal haver cotitzat per bases prou altes durant els anys que es tenen en compte per calcular la pensió. Per tant, l’edat, el temps cotitzat i la base reguladora són elements diferents.
A més, encara que una persona hagi cotitzat 40 anys o més, no podrà accedir a la jubilació ordinària abans dels 65 anys. Per retirar-se abans haurà d’acollir-se a alguna modalitat de jubilació anticipada, amb els coeficients reductors corresponents.
Què són els convenis especials amb la Seguretat Social?
Les persones que han perdut la feina o han deixat de cotitzar poden recórrer, en determinades circumstàncies, a un conveni especial amb la Seguretat Social.
Aquest mecanisme permet que el mateix interessat pagui les seves cotitzacions per continuar sumant períodes cotitzats i mantenir o millorar la seva base de cotització.
Pot ser una opció útil per a les persones que es troben a prop de la jubilació, però encara no arriben als 38 anys i sis mesos necessaris per jubilar-se als 65 anys a partir del 2027.
No obstant això, abans de signar un conveni és important calcular-ne el cost i comprovar quin efecte real tindrà sobre la futura pensió.
Més anys cotitzats poden reduir penalitzacions
Tot i que cotitzar més anys no permet rebaixar l’edat mínima de la jubilació ordinària, sí que pot aportar avantatges en altres modalitats.
En la jubilació anticipada, tenir una carrera laboral més llarga pot reduir els coeficients reductors que s’apliquen per avançar la retirada.
En el cas de la jubilació demorada, continuar treballant després de l’edat ordinària pot donar dret a incentius, com un percentatge addicional sobre la pensió, un pagament únic o una combinació de totes dues opcions.
Per això, les persones que es vulguin jubilar durant els pròxims anys han de revisar amb antelació la seva vida laboral. Saber quants anys s’han cotitzat i quina base s’ha acumulat serà clau per determinar si podran retirar-se als 65 o als 67 anys i quina pensió de jubilació els correspondrà.
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