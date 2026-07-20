Atur a Espanya
Gonzalo Bernardos, economista: "Hi ha una part de la població que no vol treballar i prefereix cobrar la prestació per desocupació"
L’economista sosté que els salaris baixos d’algunes feines desincentiven la recerca activa de feina, i en alguns casos s’opta per la prestació per desocupació
Alejandro Navarro
Actualment, els ciutadans a Espanya han de resoldre problemes quotidians com la pujada de preus, l’accés a l’habitatge, la situació de les pensions o fins i tot les xifres d’atur al país. Aquest últim és un dels problemes més importants per a molts, sobretot perquè els impedeix comptar amb solvència econòmica.
De fet, les dades d’atur nacional del primer trimestre del 2026 ens mostren un percentatge de desocupats que ja supera el 10%. Davant d’això, cada vegada són més els experts que analitzen la situació actual i fins i tot fan prediccions respecte al futur.
El principal problema del mercat laboral
Un dels economistes més coneguts en el panorama mediàtic a Espanya és Gonzalo Bernardos, que durant una de les seves participacions en el programa de televisió "Más Vale Tarde" parla sense embuts sobre el problema actual que pateix el mercat laboral.
"Hi ha una part de la població que no vol treballar i que, quan fa números, prefereix cobrar la prestació per desocupació", assenyala Bernardos. El principal motiu d’això seria el nivell tan baix dels salaris que, en alguns casos, seria similar o fins i tot inferior a una prestació per desocupació habitual.
La necessitat d’augmentar l’oferta d’ocupació sanitària
Tanmateix, recorda que les dades publicades els últims mesos sobre el creixement de l’ocupació també són positives, amb un augment de 527.600 persones ocupades. Per això, el professor d’economia ha assenyalat algunes alternatives per incentivar aquest creixement de treballadors.
L’expert ho té clar: "el poder adquisitiu dels salaris és gairebé idèntic" al de les prestacions per desocupació. A més, no considera que actualment hi hagi prou incentius perquè la gent treballi. En certa manera, creu que cal prendre mesures més efectives per combatre la situació actual.
Una de les seves grans propostes seria reforçar la inversió en el context sanitari. D’aquesta manera, s’augmentaria l’oferta de llocs de treball mentre també es redueixen les llargues llistes d’espera. La implementació d’aquestes mesures podria resoldre una gran part del problema, disminuint la vulnerabilitat econòmica en alguns casos.
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