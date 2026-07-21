Un funcionari de la Seguretat Social avisa: cotitzar més no sempre garanteix la pensió que esperes
Alfonso Muñoz explica què cal tenir en compte per cobrar una jubilació més alta
Planificar bé la jubilació és cada vegada més important. Molts treballadors confien que, després de dècades cotitzant, cobraran una pensió proporcional al seu sou, però el funcionament real del sistema pot generar sorpreses.
Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, explica que la clau és el principi de contributivitat: com més temps i per una quantitat més elevada cotitzem, més alta pot ser la nostra futura pensió.
«Com més anys es cotitzin, més alt serà el percentatge de jubilació que cobrarem, i com més alta sigui la nostra base de cotització, més gran serà la nostra prestació», assegura.
Com funcionen les cotitzacions?
La Seguretat Social té en compte dues qüestions principals: els anys cotitzats i la base per la qual s’ha cotitzat.
Això significa que una persona que hagi treballat durant més anys i amb una base de cotització elevada tindrà, en principi, dret a una pensió més alta que algú que hagi cotitzat menys temps o per bases més baixes.
Tot i això, hi ha un límit. La base màxima de cotització se situa en 5.101 euros, mentre que la pensió màxima és de 3.359 euros. Per tant, una persona pot haver cotitzat durant molts anys per la base màxima i acabar cobrant menys del que li correspondria segons la seva base reguladora.
Cotitzar per la base màxima val la pena?
Segons Alfonso Muñoz, sí que pot ser convenient, però cal entendre els matisos. Cotitzar per una base elevada no permet superar la pensió màxima legal, però pot ajudar a compensar altres períodes en què s’hagi cotitzat menys.
Això és especialment útil per a persones que han tingut feines pitjor remunerades, contractes a temps parcial, períodes d’atur, subsidis o llacunes de cotització.
Les bases més altes «poden ajudar a compensar els períodes en què s’hagi cotitzat per bases inferiors», explica el funcionari.
Els consells del funcionari de la Seguretat Social
El principal consell és cotitzar tants anys com sigui possible i evitar, sempre que es pugui, períodes llargs sense cotització.
També recomana revisar regularment la vida laboral i les bases de cotització per comprovar que les dades siguin correctes. Un error o un període que no consti pot afectar directament el càlcul de la futura pensió.
En el cas dels treballadors autònoms, escollir una base molt baixa durant anys pot reduir considerablement la prestació de jubilació. Per això, quan la situació econòmica ho permeti, augmentar progressivament la base pot ajudar a millorar la pensió.
També és important tenir present que els últims anys de cotització tenen un pes destacat en el càlcul de la base reguladora.
Una pensió millor, però amb límits
Muñoz conclou que cotitzar més anys i per més quantitat continua sent la millor estratègia per aconseguir una bona pensió, encara que la prestació final no sempre sigui proporcional a tot l’esforç contributiu.
L’expert defensa un sistema en què les prestacions depenguin més del que cada treballador ha aportat i menys de la solidaritat general del sistema, per evitar que les persones que més han cotitzat acabin veient reduïts els seus ingressos durant la jubilació.
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