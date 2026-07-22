Adéu a les cartes en paper: aquest canvi afectarà els treballadors de baixa a partir de l’1 de setembre
La Seguretat Social obligarà determinats beneficiaris a consultar les notificacions per via electrònica
La manera de rebre les comunicacions de la Seguretat Social està a punt de canviar per a milers de treballadors. A partir de l’1 de setembre de 2026, les persones que estiguin de baixa mèdica hauran de consultar les notificacions oficials principalment per internet, a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).
El canvi està recollit en l’Ordre ISM/541/2026, publicada l’1 de juny de 2026. La norma estableix un període de tres mesos abans de la seva entrada en vigor, per la qual cosa no s’aplicarà plenament fins a l’1 de setembre.
Això significa que, fins a aquella data, el sistema continuarà funcionant durant el període d’adaptació previst per la normativa.
Quin és el canvi en les notificacions?
La principal novetat és que les persones incloses en determinats procediments de prestacions de la Seguretat Social quedaran obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
Fins ara, molts treballadors podien rebre resolucions, requisits o avisos mitjançant una carta en paper. Amb la nova normativa, aquestes comunicacions es dipositaran a la SEDESS i s’hauran de consultar digitalment.
Per evitar que una notificació passi desapercebuda, l’Administració enviarà un avís al telèfon mòbil o al correu electrònic que la persona interessada hagi facilitat prèviament. Aquest missatge inclourà un enllaç per accedir a la comunicació oficial.
L’avís, però, no substitueix la notificació. La comunicació vàlida serà la que estigui disponible a la plataforma electrònica de la Seguretat Social.
Afectarà tots els treballadors?
No. El canvi no afecta automàticament tota la població ni tots els treballadors, sinó determinades persones relacionades amb prestacions concretes.
La nova obligació s’aplicarà principalment a:
- Persones sol·licitants o beneficiàries d’una prestació per incapacitat temporal.
- Treballadors que estiguin tramitant o cobrant prestacions relacionades amb una baixa mèdica.
- Persones que rebin comunicacions sobre una incapacitat permanent.
- Persones afectades per procediments de lesions permanents no incapacitants.
Per tant, un treballador que no es trobi en cap d’aquestes situacions no quedarà afectat necessàriament per aquest canvi concret.
Per què la Seguretat Social elimina el paper en aquests casos?
La normativa parteix de la idea que les persones que formen part del món laboral disposen, en general, de telèfon mòbil, ordinador o altres dispositius electrònics, i que tenen els coneixements necessaris per consultar una notificació digital.
L’objectiu és agilitzar els tràmits, reduir els terminis de comunicació i evitar els problemes derivats de les cartes que arriben tard, es perden o no poden ser entregades.
Tot i això, la mesura pot generar dificultats per a les persones amb poca experiència digital o que no tinguin fàcil accés a internet.
Es podrà continuar rebent alguna notificació en paper?
Sí. Encara que la via electrònica passarà a ser obligatòria en aquests procediments, la Seguretat Social podrà utilitzar el paper en algunes situacions excepcionals.
Una notificació es podrà fer físicament quan la urgència del procediment faci necessari actuar amb rapidesa, quan l’Administració no disposi del telèfon o el correu electrònic de la persona interessada o quan el ciutadà es presenti personalment en una oficina i sol·liciti rebre la comunicació en aquell moment.
Per tant, les cartes en paper no desapareixeran completament, però deixaran de ser el canal habitual per als treballadors afectats.
Què passa si una persona no sap utilitzar la seu electrònica?
La norma preveu que els ciutadans puguin rebre ajuda presencial als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social.
En aquestes oficines, un funcionari podrà assistir la persona interessada perquè accedeixi correctament a la SEDESS i consulti la notificació electrònica.
Aquesta assistència pretén evitar que la digitalització provoqui situacions d’indefensió, especialment entre les persones que no estan familiaritzades amb els tràmits en línia.
La data que cal recordar
La data clau és l’1 de setembre de 2026. A partir d’aquell dia, els treballadors afectats per una incapacitat temporal, una incapacitat permanent o determinades lesions hauran de revisar les notificacions de la Seguretat Social de manera electrònica.
Per evitar problemes, serà important comprovar que el telèfon mòbil i el correu electrònic registrats a l’Administració siguin correctes i consultar periòdicament la Seu Electrònica de la Seguretat Social.
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