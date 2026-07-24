Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
Un estudi assegura que l'envelliment de la població obliga a replantejar el sistema, però la proposta no forma part de cap reforma aprovada pel Govern
Bruna Segura
La sostenibilitat del sistema públic de pensions torna a situar-se en el centre del debat. Un informe elaborat pel CEU Cefas sosté que, per garantir la viabilitat del model actual a llarg termini, caldria endarrerir gradualment l'edat de jubilació fins als 73 anys.
Ara bé, aquesta xifra no és una mesura aprovada ni prevista pel Govern de l'Estat, sinó una de les propostes que recull l'estudi Las pensiones en España: análisis crítico y propuestas de mejora. Els seus autors argumenten que l'actual sistema va ser dissenyat en un context demogràfic molt diferent de l'actual i que necessita adaptar-se als profunds canvis de les darreres dècades.
Per què es planteja allargar la vida laboral?
L'informe posa el focus en tres grans fenòmens que, segons els seus autors, pressionen el sistema públic de pensions:
- l'envelliment de la població;
- l'augment de l'esperança de vida;
- la baixa natalitat.
Aquest escenari provoca que cada vegada hi hagi menys treballadors cotitzant per cada pensionista, fet que dificulta mantenir l'equilibri financer de la Seguretat Social.
Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'Estat espanyol continua registrant una de les esperances de vida més elevades d'Europa, mentre que la taxa de fecunditat es manté entre les més baixes de la Unió Europea.
Endarrerir la jubilació no seria suficient
Els mateixos autors de l'estudi reconeixen que retardar l'edat de jubilació, per si sol, no solucionaria el problema.
Consideren que qualsevol reforma hauria d'anar acompanyada d'altres mesures, entre les quals destaquen:
- impulsar la natalitat;
- augmentar el nombre de persones ocupades;
- millorar la productivitat;
- reforçar els ingressos del sistema.
Segons el document, cap d'aquestes actuacions és suficient de manera aïllada, sinó que caldria una estratègia global.
"No és un debat ideològic, sinó demogràfic"
L'autor de l'informe, l'economista Alejandro Macarrón, defensa que el principal problema de les pensions respon a una qüestió matemàtica.
Segons explica, cada vegada hi ha menys cotitzants per sostenir un nombre creixent de pensionistes, una tendència que, si no es reverteix, continuarà incrementant la pressió sobre les finances públiques.
Macarrón també recorda que l'edat ordinària de jubilació es va fixar fa més d'un segle, en una època en què l'esperança de vida era molt inferior a l'actual.
Quina és avui l'edat de jubilació?
Actualment, l'edat legal de jubilació continua molt lluny dels 73 anys.
El 2026, l'edat ordinària és de:
- 65 anys, per a les persones que acrediten el període de cotització exigit per la llei.
- 66 anys i 10 mesos, per a qui no arriba a aquest mínim de cotització.
Aquesta edat continuarà augmentant gradualment fins al 2027, quan quedarà fixada en 67 anys, amb l'excepció dels treballadors que hagin cotitzat els anys requerits, que es podran continuar jubilant als 65 anys.
Per tant, no existeix cap projecte legislatiu que prevegi elevar l'edat de jubilació fins als 73 anys.
El debat sobre la sostenibilitat continua obert
Els experts fa anys que debaten quines mesures són les més adequades per garantir el futur del sistema públic de pensions.
Entre les propostes que habitualment apareixen en aquest debat hi ha:
- incentivar la jubilació demorada;
- augmentar els ingressos de la Seguretat Social;
- fomentar l'ocupació de qualitat;
- impulsar polítiques de natalitat;
- reforçar els sistemes complementaris d'estalvi.
Cada opció té avantatges i inconvenients, i no existeix un consens unànime entre economistes, administracions i agents socials.
Una proposta que alimenta el debat
L'informe del CEU Cefas reobre una discussió que probablement continuarà durant els pròxims anys a mesura que augmenti el nombre de persones jubilades.
Tanmateix, convé distingir entre les propostes formulades per centres d'estudi o experts i les mesures que realment formen part de la legislació vigent.
Avui dia, la jubilació als 73 anys és únicament una recomanació inclosa en aquest informe, i no una reforma aprovada ni prevista dins del sistema públic espanyol de pensions.
Via: Diari de Girona
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