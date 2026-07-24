Cobrar 1.400 euros i comprar un pis a Espanya: els números que converteixen el somni en una missió impossible
Els habitatges s’encareixen molt més ràpidament que els sous i estalviar durant deu anys pot continuar sense ser suficient
Comprar un habitatge a Espanya s’ha convertit en una carrera desigual: mentre els preus dels pisos continuen apujant, els sous de moltes famílies avancen molt més lentament. Per a una persona que cobra 1.400 euros al mes, reunir l’entrada d’una hipoteca pot exigir una dècada d’estalvi i, quan finalment ho aconsegueix, el pis que volia comprar ja és molt més car.
Les dades confirmen aquesta realitat. Durant el primer trimestre del 2026, el preu de l’habitatge va augmentar un 12,9% respecte del mateix període de l’any anterior. Els pisos nous es van encarir un 9,1% i els de segona mà, un 13,5%. Només en comparació amb el trimestre anterior, els preus van créixer un altre 3,5%, segons l’Institut Nacional d’Estadística.
Els sous no poden seguir el ritme dels pisos
El problema és que aquesta escalada immobiliària no va acompanyada d’un creixement salarial equivalent. L’última dada salarial anual consolidada de l’INE situa el sou mitjà brut en 28.049,94 euros anuals el 2023. Aquesta mitjana, però, no representa necessàriament el que ingressa la majoria, ja que amaga grans diferències segons la jornada, el sector, el sexe i el territori.
Una persona que cobra 1.400 euros mensuals ingressa 16.800 euros nets a l’any si rep dotze pagues. Si aconsegueix reservar-ne un 20%, estalviarà aproximadament 3.360 euros anuals.
Al cap de sis anys, haurà acumulat 20.160 euros. Després de deu anys, disposarà d’uns 33.600 euros. La xifra pot semblar considerable, però encara podria quedar lluny dels diners necessaris per accedir a una hipoteca.
Els bancs acostumen a no finançar la totalitat del preu de l’habitatge. Això obliga el comprador a aportar una entrada i a disposar també de diners per pagar impostos i altres despeses associades a l’operació.
Arribem a comprar un habitatge amb el salari mitjà?
La resposta, per a una gran part de la població, és cada vegada més clara: no sense ajuda familiar, dos sous o molts anys d’estalvi.
Si el pis costa 200.000 euros, el comprador pot necessitar desenes de milers d’euros abans de signar la hipoteca. Però durant els anys que triga a reunir-los, l’habitatge pot continuar encarint-se.
És la trampa que denuncia José Muñoz, inversor immobiliari i creador de contingut especialitzat en operacions amb habitatges. En un dels seus vídeos, analitza el cas d’una persona que cobra 1.400 euros i conclou: «El problema no és que no estalviïs, sinó que el sistema no està dissenyat perquè amb aquest sou puguis comprar».
Segons els seus càlculs, una persona podria passar deu anys estalviant per comprar un pis de 200.000 euros i descobrir, quan ja té els diners, que aquell mateix habitatge costa prop de 240.000 euros.
El consell de José Muñoz per invertir sense grans estalvis
Muñoz defensa que hi ha fórmules per invertir en pisos amb pocs diners, utilitzant finançament bancari, capital aportat per altres inversors o acords amb el mateix propietari.
Com a exemple, explica una operació immobiliària a l’Hospitalet de Llobregat. Segons el seu relat, es va comprar un pis per 200.000 euros, s’hi van destinar 331.945 euros entre diversos inversors i l’immoble es va acabar venent per 425.000 euros.
Aquest tipus d’operacions, però, no equivalen a comprar un habitatge habitual amb una hipoteca convencional. Implicar altres inversors significa compartir els guanys, assumir contractes més complexos i acceptar riscos relacionats amb la reforma, el finançament i la venda posterior.
Per tant, la proposta pot tenir sentit per a persones amb coneixements d’inversió immobiliària, però no és necessàriament una solució universal per a un treballador que només vol comprar el seu primer pis.
La trista realitat de l’habitatge a Espanya
La realitat és que cada vegada més compradors depenen de l’ajuda dels pares, d’una herència o de la suma de dos salaris. Els joves que no disposen d’aquest suport poden quedar atrapats durant anys en el mercat del lloguer, que també dificulta l’estalvi necessari per fer el salt a la propietat.
A la falta de capacitat econòmica s’hi afegeix un problema d’oferta. El Banc d’Espanya ha advertit que la creació de noves llars ha avançat més ràpidament que la construcció d’habitatges. Els seus càlculs apuntaven a un dèficit acumulat de centenars de milers d’immobles entre el 2022 i el 2025, especialment a les zones amb més demanda.
Quan hi ha pocs pisos disponibles, molta demanda i salaris insuficients, els preus continuen pressionant les famílies. El resultat és un país on tenir feina ja no garanteix poder pagar una casa.
Quins canvis s’haurien d’exigir al Govern?
Davant aquesta situació, les administracions haurien d’actuar simultàniament sobre els preus de l’habitatge, l’oferta disponible i els salaris.
Una de les principals reivindicacions hauria de ser la construcció d’un parc estable d’habitatge públic i assequible, que no es vengui posteriorment al mercat privat. També caldria agilitzar la rehabilitació d’edificis buits, mobilitzar habitatges desocupats amb garanties per als propietaris i simplificar els tràmits per construir allà on existeix una demanda acreditada.
Les ajudes a l’entrada o els avals públics poden facilitar algunes compres, però, si no augmenta l’oferta, també poden acabar alimentant els preus. Per això, haurien d’estar dirigits principalment als compradors solvents que poden pagar una hipoteca, però que no disposen d’estalvis familiars.
També caldria exigir salaris dignes, una major estabilitat laboral i polítiques que evitin que l’habitatge sigui tractat exclusivament com un actiu d’inversió. Comprar una casa no hauria de dependre de tenir pares amb diners, rebre una herència o entrar en una operació financera complexa.
La conclusió de José Muñoz resumeix el drama: estalviar és necessari, però pot deixar de ser suficient quan els pisos pugen més ràpidament que els sous. Aquesta és la trista realitat espanyola: moltes persones treballen, controlen les despeses i guarden diners cada mes, però el seu habitatge continua allunyant-se.
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