Ignacio Solsona alerta sobre les pensions: «Jubilar-se més tard no garanteix cobrar més»
Els anys cotitzats i la base reguladora poden canviar radicalment la quantia final de la jubilació
Moltes persones pensen que la pensió de jubilació depèn principalment de l’edat en què deixen de treballar. Tanmateix, l’advocat laboralista Ignacio Solsona adverteix que aquesta idea és incompleta: «No tot en la pensió depèn de l’edat de jubilació».
Segons l’especialista, un dels factors que més condiciona els diners que es cobraran cada mes són els anys cotitzats. No és el mateix arribar a la jubilació amb 15 anys de cotització que haver-ne acumulat 25, 30 o més de 37.
Així funcionen les pensions de jubilació
Per tenir dret a una pensió contributiva, cal haver cotitzat el període mínim establert. Amb 15 anys cotitzats, el treballador pot accedir, amb caràcter general, al 50% de la seva base reguladora.
Aquest percentatge augmenta progressivament a mesura que s’acumulen més anys de cotització. D’acord amb els exemples exposats per Solsona:
- Amb 20 anys cotitzats, es pot cobrar prop del 62% de la base reguladora.
- Amb 25 anys cotitzats, el percentatge pot arribar aproximadament al 74%.
- Amb 29 anys cotitzats, es pot situar al voltant del 82%.
A partir del 2027, segons explica l’expert, serà necessari acreditar aproximadament 37 anys cotitzats per accedir al 100% de la base reguladora.
Això significa que dues persones que es jubilin a la mateixa edat poden acabar cobrant pensions molt diferents. La seva trajectòria laboral, els salaris percebuts i el nombre total d’anys cotitzats poden marcar una diferència de centenars d’euros mensuals.
Què és la base reguladora?
La base reguladora de la pensió és la quantitat que serveix de referència per calcular l’import final de la jubilació. Per obtenir-la, es tenen en compte les bases de cotització corresponents a un determinat període de la vida laboral.
Per aquest motiu, no només importa haver treballat molts anys. També influeix el salari pel qual s’ha cotitzat, especialment durant els últims anys de la trajectòria professional.
Una persona pot haver cotitzat durant dècades, però si ho ha fet amb bases baixes, la seva pensió final també pot ser inferior. En canvi, unes bases de cotització més elevades poden contribuir a augmentar la quantia de la pensió.
El problema dels treballadors amb més de 40 anys cotitzats
Solsona també critica que el sistema no sempre recompensa les trajectòries laborals més llargues. Hi ha persones que van començar a treballar molt joves i arriben a la jubilació amb 40 anys cotitzats o més.
Malgrat aquest esforç, els anys que superen el període necessari per arribar al 100% de la base reguladora no sempre comporten un augment proporcional de la pensió.
Aquesta situació genera malestar entre els treballadors que consideren que el sistema hauria de reconèixer millor les carreres de cotització més extenses.
Els consells d’Ignacio Solsona abans de jubilar-se
L’advocat laboralista recomana no esperar fins a l’últim moment per informar-se sobre la jubilació. Abans de prendre una decisió, és important revisar tota la trajectòria laboral i comprovar que les cotitzacions registrades siguin correctes.
Entre les principals recomanacions de l’expert hi ha:
- Consultar l’informe de vida laboral per comprovar els anys cotitzats.
- Revisar les bases de cotització acumulades.
- Fer una simulació prèvia de la pensió.
- Valorar si convé continuar treballant durant més temps.
- Informar-se sobre les possibles penalitzacions per jubilació anticipada.
- Comprovar si existeixen incentius per retardar la jubilació.
- Buscar assessorament professional abans de prendre una decisió definitiva.
Solsona insisteix que cada cas és diferent. L’edat, els anys cotitzats, el salari, les llacunes de cotització i el moment escollit per retirar-se poden modificar considerablement el resultat final.
La jubilació s’ha de planificar amb temps
El missatge de l’especialista és clar: arribar a l’edat legal no significa automàticament que es cobrarà la pensió màxima ni el 100% de la base reguladora.
La planificació de la jubilació és essencial per evitar sorpreses. Revisar les cotitzacions, calcular la futura pensió i conèixer les diferents opcions pot ajudar a decidir quin és el millor moment per deixar de treballar.
Per tant, abans de jubilar-se, convé mirar més enllà de l’edat. Els anys cotitzats, la base reguladora i tota la trajectòria professional seran determinants per saber quants diners es cobraran realment.
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