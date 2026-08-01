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Com pagar les vacances sense acabar endeutat: els consells dels experts

Quatre de cada deu viatgers veuen imprescindible que els operadors turístics els ofereixin facilitats de pagament

Diversos turistes en un carrer de Salou. | MANU MITRU

Diversos turistes en un carrer de Salou. | MANU MITRU

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Jordi Grífol

Barcelona

Malgrat que la inflació i la incertesa econòmica actual marquen indubtablement les decisions de consum, les vacances d’estiu no s’entenen sense els viatges, una prioritat per a les famílies a la recerca de benestar i desconnexió. Gairebé el 95% dels espanyols asseguren que se n’aniran de vacances estivals, segons un informe recent d’Oney. I prop de quatre de cada deu espanyols (37%) consideren imprescindible que els operadors turístics o establiments els ofereixin la possibilitat de finançar el viatge o l’estada al reservar les vacances, independentment que acabin utilitzant o no aquesta fórmula. Aquesta disponibilitat de finançament és especialment demanada entre els joves de 18 i 24anys (on arriba al 60%) i en les llars amb ingressos mensuals inferiors a 2.000 euros (46%).

Els experts, això sí, alerten de l’estrès financer que els crèdits de consum poden ocasionar i aconsellen l’estalvi i bona planificació per poder tornar amb tranquil·litat.

"La voluntat d’anar-se’n de vacances persisteix fins i tot en situacions econòmiques adverses com una recessió, ja que les vacances es perceben com una manera d’escapar de la realitat adversa, tot i que sigui temporalment", exposa el doctor Roger Pagà Peris, professor de la UPF-Barcelona School of Management, que afegeix que "l’experiència d’anar-se’n de vacances és circular i mai acaba", ja que les vacances actuals "serveixen d’experiència per planejar vacances futures encara millors".

Prioritzar el pressupost

Jordi Martínez, director d’educació financera de l’Institut d’Estudis Financers i de la Barcelona Finance School, aconsella que "el primer que caldria fer és no prioritzar el destí, sinó el pressupost". "Ens enamorem d’un lloc per una publicació a Instagram o perquè algú ens parla d’un lloc magnífic i ja comencem a planificar el viatge. Primer caldria veure quin import tenim disponible i després veure quin viatge encaixa en aquest import, perquè si no ens acabarem estressant financerament", assenyala.

El 2025, el 60% dels viatgers per motius personals ho van fer només per Espanya, el 30,9% per Espanya i l’estranger i el 9,1% només per l’estranger, d’acord amb l’Enquesta de Turisme de Residents de l’INE. Per viatjar aquest estiu, segons l’estudi d’Oney, el 71% dels espanyols finançaran una part del cost amb estalvis, alhora que el 15,6% preveuen utilitzar exclusivament estalvis. Un 13,2% asseguren que no destinaran estalvis a les seves vacances d’estiu, i previsiblement finançaran el viatge amb ingressos corrents o explorant fórmules de finançament.

Partida per a imprevistos

Una vegada trobada la destinació per anar de vacances que encaixa en el pressupost, el que és ideal és planificar-ho en fred. "Unes vacances a un lloc nou i desconegut ens posaran en un estat calent en el qual les emocions ens controlen i és més fàcil que gastem sense reflexió", explica Pagà. Per això és important "calcular quant em gastaré en el transport, en l’allotjament, en els àpats, en el lleure i en una cinquena partida d’un 10% o 15% del pressupost disposada per a imprevistos", secunda Martínez.

El pressupost mitjà dels espanyols per a les vacances d’estiu se situa aquest any en 1.389 euros, un 3,6% més en comparació amb el 2025. La major part del pressupost, segons indica Oney, anirà destinada a l’allotjament (582 euros), i l’oci suposarà una inversió de 309 euros. Després se situen el transport (281 euros) i altres despeses (218 euros).

"Un pressupost només és útil quan es compleix, i per a això és essencial que controlem les despeses de les nostres vacances a mesura que passen. Avui dia hi ha apps com Spendee i Trabee Pocket que faciliten aquest procés", apunta Pagà.

La digitalització també ha fet evolucionar l’ús de la targeta durant els viatges en els últims anys. "Ara s’utilitza menys efectiu i més targetes mòbils, pagaments amb tauletes i rellotges. Això ha fet canviar la manera de consumir la targeta", exposa Xavier Lázaro, cap de Creixement i Vinculació d’Imagin, que indica que, gràcies a això, "el client té més control i informació a temps real de les seves targetes des de les aplicacions mòbils, cosa que ajuda a viatjar amb més tranquil·litat i facilitats per tot el món".

Entitats com CaixaBank i Imagin han desenvolupat propostes que permeten extreure diners i pagar sense comissions a l’estranger i que, en el cas de les targetes orientades a viatges, combinen aquests avantatges amb eines de control financer i serveis associats (assegurances, assistència, finançament) per respondre més específicament a les necessitats financeres d’un viatge.

Fins a un 32% dels espanyols no es poden pagar una setmana de vacances fora de casa, assenyala l’OCU. Per a molts d’ells, no renunciar a les vacances passa per finançar-les, habitualment a través d’un préstec personal. Segons assenyala el baròmetre d’Asufin sobre crèdits al consum, el 17% dels usuaris sol·liciten un préstec per a viatges i vacances, per davant dels destinats a la compra de vehicles, els estudis, el refinançament o les reformes.

Tenir en compte la TAE

"Si m’he d’endeutar sí o sí, cal buscar les TAE més baixes possibles fent-ho compatible amb el fet que realment siguin quotes que pugui assumir", explica Martínez, que, això sí, desaconsella endeutar-se per a tot el que sigui oci i aposta per l’estalvi. "Si es necessita liquiditat per finançar les vacances, el pas primer és preguntar a la mateixa entitat bancària per la TAE aplicable a un crèdit personal i comparar-la amb la de la targeta de crèdit ajornant el pagament uns mesos. Si la millor TAE obtinguda és superior al 13% consideri la possibilitat de buscar finançament amb una altra entitat", aconsella l’OCU.

En paral·lel, un altre producte financer que guanya protagonisme són les assegurances de viatge. En cas de viatjar a un país que no estigui cobert per la targeta sanitària europea, l’OCU adverteix que és "essencial tenir una assegurança amb un bon límit de despeses d’assistència mèdica a l’estranger". Així doncs, convé també revisar les altres assegurances contractades, ja que moltes inclouen una cobertura d’assistència en viatge a l’estranger.

Notícies relacionades

Els viatges es contracten cada vegada amb més antelació, apunten des de CaixaBank, de manera que estan més exposats a canvis. És per això que en la seva proposta de SegurCaixa Adeslas han ampliat "de manera notable" els supòsits de cancel·lació, a més de reforçar significativament les cobertures, especialment en l’àmbit internacional, amb capitals que poden arribar fins a un milió d’euros.

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