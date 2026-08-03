Es poden fer servir els diners d'un difunt per pagar el funeral? Un advocat ho aclareix
David Jiménez, expert en herències, explica que els comptes bancaris solen quedar bloquejats després de la defunció, però que hi ha algunes excepcions
Patricia Páramo
La mort d'un familiar no només obre un període de dol. També obliga a afrontar tràmits urgents, decisions econòmiques i gestions bancàries que moltes famílies no havien previst. En poques hores cal organitzar el funeral, contactar amb la funerària, comprovar si hi havia una assegurança de decessos, sol·licitar certificats i començar a ordenar una herència que encara no s'ha repartit.
Un dels dubtes més habituals apareix en aquest primer moment: si el difunt tenia diners al banc, es poden utilitzar per pagar l'enterrament? La pregunta és lògica, perquè les despeses funeràries acostumen a arribar abans que els hereus puguin acceptar l'herència o disposar lliurement dels diners. A la pràctica, quan el banc té coneixement de la mort d'un client, l'accés als seus comptes queda limitat fins que s'acredita qui té dret a aquells fons.
Comptes bloquejats
L'advocat especialitzat en herències David Jiménez explica que, com a norma general, les entitats bancàries bloquegen o restringeixen la disposició dels diners quan reben la notificació de la defunció. Segons assenyala, aquesta mesura pretén evitar que els fons desapareguin abans de tramitar l'herència i garantir el compliment de les obligacions fiscals.
El Banc d'Espanya recorda que, perquè les entitats permetin disposar dels fons del difunt a les persones que hi tenen dret, abans cal completar determinats tràmits successoris.
Excepcions
Ara bé, aquest bloqueig no significa que no es pugui pagar cap despesa. David Jiménez subratlla que hi ha excepcions per cobrir les despeses essencials directament relacionades amb la defunció.
«El banc ha de permetre utilitzar els diners del difunt per cobrir despeses essencials, com les de l'enterrament», explica. En aquesta categoria s'inclouen la factura de la funerària, el tanatori i altres serveis relacionats amb el sepeli.
No es tracta de retirar diners lliurement, sinó de justificar una despesa necessària perquè es pugui pagar amb càrrec als fons del difunt.
Documentació
Per fer-ho, els hereus o familiars han d'adreçar-se a l'entitat bancària i presentar la documentació que aquesta els requereixi.
Habitualment cal aportar el certificat de defunció, la factura de la funerària i, en alguns casos, documents que acreditin el parentiu amb el difunt o la condició d'hereu.
L'entitat acostuma a alliberar únicament l'import exacte necessari per pagar aquesta despesa. En molts casos, no entrega els diners en efectiu als familiars, sinó que fa una transferència directa a l'empresa funerària per garantir que els fons es destinen efectivament al sepeli.
Impost de Successions
A més del funeral, també es pot atendre amb càrrec al compte bancari el pagament de l'Impost de Successions.
Jiménez recorda que el banc actua amb prudència perquè pot incórrer en responsabilitats si permet disposar dels diners sense que s'hagin complert les obligacions fiscals. Per això, abans de desbloquejar definitivament els fons, l'entitat sol exigir l'acreditació de la liquidació o autoliquidació de l'impost.
Un cop presentat el justificant i la documentació successòria corresponent, el banc ja pot permetre el repartiment dels diners entre els hereus segons els correspongui.
La responsabilitat de les despeses funeràries també està recollida al Codi Civil, que estableix que les despeses de funeral proporcionades a la condició de la persona i als usos de la localitat s'han d'assumir fins i tot si el difunt no ha deixat béns, per aquelles persones que en vida haurien tingut l'obligació legal de prestar-li aliments.
A la pràctica, si hi ha diners a l'herència, aquestes despeses es consideren una càrrega que s'ha d'atendre abans del repartiment dels béns. Si un familiar n'ha avançat el pagament, és recomanable conservar la factura per poder reclamar posteriorment aquest import a l'herència.
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