Fa set anys que no paga lloguer ni llum: la solució radical d’un jove per escapar del cost de vida
Franc Molinos viu en un camió amb els seus dos gossos i assegura que ha canviat les factures per temps i llibertat
Arribar a final de mes continua sent un repte per a moltes llars. Encara que Espanya manté una evolució positiva de l’ocupació, el dia a dia està marcat per problemes que afecten directament la butxaca: preu de l’habitatge, lloguers elevats, inflació, cost de l’alimentació, factures energètiques, dificultats per estalviar i salaris que no sempre permeten assumir amb comoditat totes les despeses. L’IPC es mantenia en el 3,2% interanual el juny del 2026, mentre que el preu anunciat del lloguer arribava als 15,3 euros per metre quadrat de mitjana a Espanya aquell mateix mes.
El problema de l’habitatge a Espanya s’ha convertit especialment en una de les grans preocupacions. Comprar és inaccessible per a una part de la població i els lloguers continuen exercint una forta pressió, sobretot a les grans ciutats i les zones costaneres.
Davant d’aquesta realitat, hi ha qui busca maneres de reduir despeses. I després hi ha qui decideix canviar completament de vida.
És el cas de Franc Molinos, un creador de contingut de 38 anys que fa set anys que viu com a nòmada i que actualment té casa seva dins d’un camió.
“Fa set anys que no pago lloguer, no pago llum i gairebé no pago aigua”
De pagar una casa a viure sobre rodes
Molinos va decidir substituir un habitatge convencional per una casa amb rodes. No perquè fos ric, assegura, sinó perquè volia reduir les necessitats econòmiques que condicionaven el seu dia a dia.
La seva filosofia es resumeix en una frase: “Cada vegada visc amb menys i vull menys”.
El projecte va començar de manera molt més modesta que l’actual. La seva primera casa va ser una furgoneta de 1.700 euros, que va equipar amb mobles construïts amb fusta reciclada.
Amb els anys, ha anat venent i comprant diferents vehicles. Segons explica, ha reinvertit els estalvis i ha aconseguit obtenir petits marges en alguns dels canvis fins a arribar a la seva casa actual.
Ara viu en un camió de gairebé 14 metres quadrats
Actualment, Franc Molinos viu amb els seus dos gossos en un camió que ha convertit en una mena d’estudi sobre rodes.
L’espai habitable té gairebé 14 metres quadrats i disposa d’una cuina amb dos fogons, forn i nevera, un saló que es pot transformar en llit, dutxa, lavabo sec, garatge i una zona de descans.
No pagar un lloguer mensual, una hipoteca o una factura convencional d’electricitat li permet reduir dràsticament una part de les despeses associades a un habitatge tradicional.
Però això no significa que visqui sense gastar diners.
“Utilitzo els diners per comprar temps”
Per Molinos, la qüestió no és només estalviar.
“Cada vegada tinc menys, però això no és el més important. El més important és que vull menys”, explica.
La seva prioritat és utilitzar els ingressos per guanyar una cosa que considera més valuosa: temps.
“Només vull utilitzar aquests diners que genero per comprar temps. Temps per pensar, temps per ser lliure i temps per gaudir del meu dia a dia”, defensa.
I malgrat que a les xarxes socials pugui semblar que no treballa, la realitat és diferent.
Com guanya diners vivint en un camió?
El creador de contingut manté aquest estil de vida gràcies a diferents feines que pot desenvolupar a distància.
Treballa fent manteniment web per a clients, assessoraments en línia, creació de contingut i altres projectes personals. També ha escrit un llibre.
Aquesta capacitat per treballar en remot és precisament una de les claus que li permet moure la seva casa i no dependre d’una ubicació física concreta.
Però arribar fins aquí no va ser fàcil.
“Construir diverses cases rodants i formar-me per treballar en línia va requerir disciplina, aprenentatge i moltes hores de dedicació”
Els avantatges de viure en un camió
El principal benefici és evident: pot reduir enormement algunes de les despeses fixes que assumeix qualsevol persona que viu en un pis.
No té lloguer ni hipoteca, no paga una factura convencional de llum i afirma que la despesa en aigua és mínima.
A això s’hi suma la llibertat de moviment. La casa viatja amb ell i pot canviar de lloc sense haver de buscar un nou habitatge cada vegada.
També necessita menys objectes i menys espai, una decisió que encaixa amb la seva filosofia de vida minimalista.
I, sobretot, assegura que ha guanyat més control sobre el seu temps.
Però viure sobre rodes també té inconvenients
La vida nòmada tampoc és gratuïta ni està exempta de problemes.
Un camió necessita combustible, manteniment, assegurança i reparacions. També cal trobar llocs adequats on estacionar, gestionar l’aigua, els residus i l’energia i adaptar-se a un espai habitable molt més petit que un pis convencional.
A més, una avaria deixa de ser només un problema mecànic: també pot afectar directament casa teva.
La manca d’una ubicació fixa, les limitacions d’espai i la necessitat de planificar constantment qüestions quotidianes poden fer que aquest estil de vida no sigui adequat per a tothom.
Molinos és conscient d’això i deixa clar que no pretén convertir la seva experiència en una recepta universal.
“Mai diré a ningú que segueixi els meus passos al peu de la lletra. No es tracta de copiar el meu estil de vida, sinó de reconèixer que existeixen altres maneres de viure”
Una alternativa davant un habitatge cada vegada més difícil
La decisió de Franc Molinos és extrema, però el seu cas posa damunt la taula una pregunta que cada vegada es fan més persones: quanta part de la nostra vida estem disposats a dedicar a pagar un habitatge?
En un moment en què l’accés a una casa continua sent una de les principals dificultats econòmiques per a moltes famílies, Molinos ha optat per eliminar gairebé completament aquesta despesa de la seva vida.
No viu sense treballar ni sense costos. Ha canviat unes despeses per unes altres i ha acceptat les limitacions d’una casa de 14 metres quadrats sobre rodes.
Però, després de set anys, assegura que el canvi li ha permès aconseguir el que buscava: menys factures, menys coses materials i més temps.
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