De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
Els avisos en paper deixaran de ser la via habitual per als treballadors en situació d’incapacitat temporal
A partir de l’1 de setembre de 2026, els treballadors que estiguin de baixa mèdica hauran d’estar especialment atents a les comunicacions de la Seguretat Social. L’Ordre ISM/541/2026 introdueix un canvi important en la manera com l’Administració es relacionarà amb les persones en situació d’incapacitat temporal: les notificacions passaran a ser, de manera general, electròniques.
Això significa que els avisos en paper deixaran de ser la via habitual i que els afectats hauran de consultar les seves comunicacions a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).
Què canvia exactament?
Fins ara, moltes comunicacions relacionades amb una baixa laboral podien arribar per vies tradicionals. Amb la nova normativa, les persones que siguin sol·licitants o perceptores de prestacions per incapacitat temporal quedaran incloses dins del grup obligat a relacionar-se digitalment amb l’Administració.
El canvi també afectarà determinades notificacions relacionades amb la incapacitat permanent o les lesions permanents no incapacitants.
La idea és que les comunicacions siguin més ràpides, centralitzades i accessibles des dels canals electrònics de la Seguretat Social.
Per què es fa aquest canvi?
La normativa parteix de la idea que els treballadors en actiu disposen, en general, de dispositius electrònics i de les eines necessàries per gestionar tràmits digitals.
El text considera que, pel fet de formar part del món laboral o professional, aquestes persones tenen prou mitjans per rebre notificacions electròniques i consultar-les sense necessitat de dependre del correu postal.
A més, el nou sistema busca agilitzar els tràmits i evitar retards en comunicacions que poden ser importants per a la gestió d’una prestació.
Com sabràs que tens una notificació?
Per evitar que una comunicació passi desapercebuda, la Seguretat Social enviarà un avís al dispositiu electrònic que l’usuari hagi facilitat prèviament.
Aquest avís informarà que hi ha una notificació disponible i inclourà un enllaç d’accés perquè la persona pugui consultar-la a la SEDESS.
Per tant, serà especialment important tenir actualitzades les dades de contacte i revisar els avisos que arribin al mòbil o als canals electrònics associats.
I si no sé fer servir la Seu Electrònica?
La nova norma també preveu assistència presencial per a les persones que tinguin dificultats amb els tràmits digitals.
Als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social, els ciutadans podran rebre ajuda per accedir correctament a la SEDESS i consultar les seves comunicacions amb l’assistència d’un funcionari públic.
Encara es podran rebre cartes en paper?
Sí, però només en determinats casos.
La Seguretat Social podrà continuar utilitzant el canal físic quan sigui necessari actuar amb rapidesa, quan no disposi de dades de contacte electrònic del ciutadà o quan la persona interessada es presenti presencialment a una oficina i demani rebre la notificació en aquell mateix moment.
Per tant, el paper no desapareix del tot, però deixarà de ser el sistema habitual per als treballadors de baixa.
Quan entrarà en vigor?
L’Ordre ISM/541/2026 es va publicar l’1 de juny de 2026 i estableix un període de tres mesos abans de la seva entrada en vigor.
Això situa la data clau en l’1 de setembre de 2026. A partir d’aquell moment, les persones en situació d’incapacitat temporal hauran d’acostumar-se a consultar les seves comunicacions amb la Seguretat Social per via electrònica.
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