L’advocat laboralista Nacho de la Calzada alerta: així et poden abaixar el sou sense que te n’adonis
Algunes empreses redueixen el salari brut quan baixa l’IRPF per mantenir intacte el sou net del treballador
Revisar només els diners que arriben cada mes al compte bancari pot ser un error. L’advocat laboralista Nacho de la Calzada, conegut a les xarxes socials com Un Tío Legal (@laboral_tips), alerta d’una pràctica que poden fer algunes empreses i que pot provocar que un treballador pateixi una reducció del salari brut sense adonar-se’n.
La clau és entendre que el salari net que rebem al compte no explica tota la història. Per saber realment què està passant amb el nostre sou, cal revisar amb deteniment la nòmina, especialment el salari brut, les deduccions i la base de cotització.
La pràctica que denuncia l’advocat laboralista
El problema pot aparèixer quan disminueix la retenció de l’IRPF d’un treballador.
Aquest percentatge no és sempre el mateix, ja que pot variar en funció de la situació personal o familiar. Tenir fills, un grau de discapacitat o determinats canvis fiscals poden provocar que Hisenda apliqui una retenció més baixa.
En una situació normal, si la retenció baixa, però el salari brut continua sent el mateix, el treballador hauria d’acabar cobrant més diners nets cada mes.
Però Nacho de la Calzada adverteix que algunes empreses podrien aprofitar aquesta reducció de l’IRPF per abaixar el salari brut i aconseguir així que el treballador continuï rebent exactament la mateixa quantitat neta.
És a dir, el treballador pot pensar que no ha canviat res perquè continua cobrant, per exemple, 1.500 euros al mes, quan en realitat la seva empresa li hauria reduït la remuneració bruta.
Per què ho poden fer algunes empreses?
Aquesta situació pot produir-se especialment quan empresa i treballador han parlat d’un salari net mensual en comptes d’un salari brut.
L’expert posa l’exemple d’una persona que cobra 1.500 euros nets amb una retenció del 10%. Si aquesta retenció baixa posteriorment al 5%, el treballador hauria de beneficiar-se del canvi i cobrar una quantitat neta superior.
Si l’empresa redueix el salari brut perquè continuï percebent els mateixos 1.500 euros, el benefici de la baixada de l’IRPF no arriba al treballador.
Segons explica l’advocat laboralista, aquesta actuació pot suposar una modificació substancial de les condicions de treball, perquè s’estaria alterant la retribució sense seguir el procediment legal corresponent.
Com podem saber si ens està passant?
El principal consell de Nacho de la Calzada és deixar de mirar únicament la xifra que arriba al compte corrent.
«Pot ser que la teva empresa t’hagi canviat el sou sense que te n’adonis, així que agafa la nòmina i la revisarem»
Per detectar-ho, cal comparar diverses nòmines, especialment una d’anterior i una de posterior a un canvi en la retenció de l’IRPF.
Convé fixar-se en tres dades principals:
- El salari brut.
- La retenció de l’IRPF.
- La base de cotització.
Si observem que la retenció de l’IRPF ha baixat, però al mateix temps també ha disminuït el salari brut o la base de cotització, mentre continuem rebent exactament el mateix salari net, pot haver-hi motius per investigar què ha passat.
No et fixis només en el salari net
Una nòmina està formada per diferents conceptes. D’una banda, hi ha les meritacions, que inclouen el salari base, complements, plusos o pagues extraordinàries.
De l’altra, hi ha les deduccions, entre les quals trobem les cotitzacions a la Seguretat Social i la retenció de l’IRPF.
Per això, dues nòmines poden acabar mostrant el mateix salari net, però tenir quantitats diferents en el salari brut.
I aquí és precisament on, segons l’expert, es pot amagar una rebaixa salarial.
Què podem fer si detectem una reducció?
El primer pas és guardar i comparar les nòmines per comprovar si realment s’ha produït una modificació.
També és recomanable revisar el contracte de treball, possibles annexos i les condicions salarials pactades per saber quina remuneració correspon.
Si les xifres no coincideixen o hi ha una reducció que no s’ha comunicat correctament, el treballador pot demanar explicacions a l’empresa o al departament de recursos humans.
Si el problema no es resol, es pot buscar assessorament laboral a través d’un advocat laboralista, un sindicat o un graduat social per valorar si existeixen motius per reclamar.
El consell final de Nacho de la Calzada
L’advertència de l’advocat és clara: no hem de donar per fet que el nostre sou no ha canviat simplement perquè cada mes rebem els mateixos diners al banc.
Una baixada de la retenció de l’IRPF hauria de beneficiar el treballador si el salari brut es manté intacte.
Per això, revisar periòdicament el salari brut, la base de cotització i les retencions de la nòmina és una de les millors maneres de detectar possibles irregularitats.
Una diferència aparentment petita pot acabar afectant no només el que cobrem cada mes, sinó també les nostres cotitzacions a la Seguretat Social i altres drets vinculats al salari.
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