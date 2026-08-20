La Seguretat Social et pot comptar fins a tres anys sense treballar: així afecta la teva jubilació
Cuidar un familiar pot tenir protecció en la teva cotització
Demanar una excedència per cuidar un familiar pot obligar moltes persones a interrompre durant mesos o fins i tot anys la seva vida laboral. I una de les grans preocupacions és què passa amb la cotització a la Seguretat Social durant aquest temps i, sobretot, si aquesta pausa acabarà perjudicant la futura pensió de jubilació.
El que molts treballadors no saben és que la normativa preveu una protecció específica per a aquests casos.
La Llei General de la Seguretat Social (LGSS) estableix que els tres primers anys de determinades excedències per cura de familiars poden tenir la consideració de període de cotització efectiva a l’hora de calcular diverses prestacions.
Això significa que deixar temporalment la feina per cuidar una persona dependent no sempre implica perdre íntegrament aquell període de cara a la jubilació.
T’has agafat una excedència per cuidar un familiar?
Si és el teu cas, és important saber que no totes les excedències funcionen de la mateixa manera.
L’article 237.2 de la Llei General de la Seguretat Social estableix que poden considerar-se cotitzats els tres primers anys de l’excedència quan aquesta es destina a cuidar un familiar “fins al segon grau de consanguinitat o afinitat”.
Però també s’han de complir una sèrie de requisits.
La persona que rep les cures ha de trobar-se en una situació en què, per motius d’edat, accident, malaltia o discapacitat, no pugui valer-se per si mateixa. A més, no pot exercir una activitat retribuïda.
Per tant, aquesta protecció no s’aplica automàticament a qualsevol pausa laboral, sinó a un tipus concret d’excedència per cura de familiars i sota unes condicions determinades.
Com afecta això la teva jubilació?
La Seguretat Social considera aquests períodes com a cotització efectiva a efectes de diverses prestacions.
Entre aquestes hi ha la jubilació, però també la incapacitat permanent i determinades prestacions per mort i supervivència.
A la pràctica, aquests períodes poden servir per acreditar els mínims de cotització exigits per accedir a determinades prestacions, calcular la base reguladora o determinar el percentatge que correspon aplicar.
És aquí on aquesta mesura pot tenir una incidència directa en la futura pensió.
Una persona que ha hagut d’aturar temporalment la seva carrera professional per cuidar un familiar pot, en determinats casos, evitar que aquell període es converteixi completament en un buit de cotització.
Però hi ha una dada important: no et regalen tres anys
Que la llei parli de fins a tres anys de cotització no significa que qualsevol persona que demani una excedència generi automàticament tres anys cotitzats.
La mateixa Seguretat Social explica que es computa el període que realment s’ha gaudit.
Per exemple, si una persona ha estat un any d’excedència per cuidar un familiar, es considerarà cotitzat aquell any, no tres.
Per tant, el límit dels tres anys funciona com un màxim de protecció, no com una cotització addicional independent del temps real d’excedència.
Què diu l’Estatut dels Treballadors?
Aquí entra en joc també l’Estatut dels Treballadors, que reconeix el dret a sol·licitar una excedència per cuidar determinats familiars.
La seva durada pot arribar fins als dos anys, llevat que el conveni col·lectiu corresponent estableixi un període superior.
La regulació inclou actualment el cònjuge o parella de fet i familiars fins al segon grau.
Això genera una particularitat: la durada de l’excedència laboral prevista de manera general i el màxim de cotització efectiva reconegut per la Seguretat Social no són exactament el mateix.
Com calcula la Seguretat Social aquesta cotització?
Una altra de les preguntes habituals és quina base es pren com a referència durant aquest període.
Segons la Seguretat Social, per calcular la base corresponent s’utilitza la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l’inici de l’excedència, sempre que es disposi d’aquest període acreditat.
Si el treballador no arriba als sis mesos previs, s’apliquen les regles específiques previstes per a aquests casos.
Això no significa que durant l’excedència la persona continuï cobrant el seu salari.
Tampoc vol dir que la Seguretat Social ingressi mensualment unes cotitzacions com si el treballador continués en actiu.
Es tracta d’un mecanisme legal de protecció perquè aquell temps pugui tenir efectes a l’hora de calcular determinades prestacions.
Una mesura especialment important per a moltes dones
Segons dades oficials del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, més del 80% de les excedències per cura de familiars corresponen a dones.
Per això, aquest mecanisme té una especial rellevància en carreres laborals que poden haver patit interrupcions prolongades a causa de les cures familiars.
Aquestes pauses poden acabar tenint conseqüències en els anys cotitzats, les bases de cotització i, finalment, en la quantia de la pensió de jubilació.
La clau està a comprovar quin tipus d’excedència has demanat
La informació més important és que no qualsevol excedència compta com a cotitzada.
La protecció prevista per la Llei General de la Seguretat Social està vinculada específicament a la cura de determinats familiars i al compliment dels requisits establerts per la normativa.
Per això, si has demanat una excedència per cuidar un familiar o estàs pensant a fer-ho, convé revisar exactament en quina modalitat et trobes i com pot afectar la teva futura jubilació.
La normativa vigent és clara en un punt que encara genera confusió: el benefici ja no es limita al primer any. L’article 237.2 de la LGSS contempla fins als tres primers anys com a període de cotització efectiva, sempre que es compleixin les condicions exigides.
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- Pablo, cambrer espanyol que viu en una autocaravana a Suïssa: «El primer que faig quan em llevo és saludar la meva Bellota»
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
- Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
- Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys