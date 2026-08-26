Encara fas vacances al setembre? Els experts expliquen com viatjar sense ensurts econòmics
Pressupost, estalvi i assegurança són claus per evitar problemes durant el viatge
A finals d’agost, molta gent ja ha tornat de vacances, però encara hi ha qui reserva el seu descans per al setembre, un mes cada vegada més habitual per viatjar gràcies als preus més baixos, menys massificació i temperatures encara agradables. Ara bé, marxar uns dies fora continua requerint una certa planificació econòmica si no volem tornar a casa amb més despeses de les previstes.
La inflació i la incertesa econòmica han condicionat el pressupost de moltes famílies, però això no ha eliminat les ganes de viatjar. Segons un informe d’Oney, gairebé el 95% dels espanyols tenia previst fer vacances d’estiu, i un 37% considerava imprescindible tenir l’opció de finançar el viatge o l’estada.
Aquesta necessitat és encara més elevada entre els joves de 18 a 24 anys, on arriba al 60%, i entre les llars amb ingressos inferiors als 2.000 euros mensuals, amb un 46%.
Tot i això, els especialistes adverteixen que recórrer al crèdit sense planificació pot acabar generant estrès financer.
Primer el pressupost, després la destinació
Un dels principals consells el dona Jordi Martínez, director d’educació financera de l’Institut d’Estudis Financers i de la Barcelona Finance School.
Segons l’expert, el primer error és començar triant el lloc on volem anar i en acabat intentar adaptar-hi els diners disponibles. La recomanació és fer-ho just al revés: primer calcular el pressupost i més tard buscar una destinació que hi encaixi.
Martínez assenyala que sovint ens enamorem d’una destinació perquè l’hem vist a Instagram o perquè algú ens n’ha parlat, però començar a organitzar el viatge sense saber quant podem gastar pot acabar provocant problemes.
Per tant, abans de reservar cal saber quants diners tenim disponibles, quina part podem destinar a allotjament, transport, àpats i activitats, i quin marge tenim en cas que aparegui alguna despesa inesperada.
Cal reservar diners per als imprevistos
Aquí entra en joc una altra recomanació important: no gastar tot el pressupost abans de començar el viatge.
Martínez recomana calcular per separat les partides de transport, allotjament, menjar i oci, però també reservar entre un 10% i un 15% del pressupost per a imprevistos.
Aquest marge pot ser útil si apareix una despesa mèdica, una cancel·lació, un transport alternatiu, una incidència amb l’allotjament o qualsevol altra situació inesperada.
Segons les dades d’Oney, el pressupost mitjà previst pels espanyols per a les vacances d’estiu se situava aquest any en 1.389 euros, un 3,6% més que el 2025.
La major part dels diners es destina a l’allotjament, amb 582 euros, seguit de l’oci, amb 309 euros, el transport, amb 281 euros, i altres despeses, amb uns 218 euros.
Controlar les despeses durant el viatge
No n’hi ha prou amb preparar un pressupost abans de marxar. També és necessari comprovar si realment l’estem complint.
El doctor Roger Pagà Peris, professor de la UPF-Barcelona School of Management, recorda que un pressupost només serveix si es fa un seguiment real de les despeses.
Durant les vacances és més fàcil gastar de manera impulsiva, especialment quan estem en un lloc nou, mengem més sovint fora de casa o contractem activitats sobre la marxa.
Per això, Pagà recomana anar controlant les despeses del viatge a mesura que es produeixen. Aplicacions com Spendee o Trabee Pocket poden facilitar aquest seguiment.
Estalviar o finançar les vacances?
Segons l’informe d’Oney, el 71% dels espanyols preveia pagar una part de les vacances amb estalvis, mentre que un 15,6% pensava utilitzar exclusivament diners estalviats.
En canvi, un 13,2% assegurava que no destinaria estalvis a les seves vacances.
L’OCU també assenyala que fins a un 32% dels espanyols no es poden permetre pagar una setmana de vacances fora de casa, i això explica que algunes persones acabin recorrent a préstecs o altres fórmules de finançament.
Segons el baròmetre d’Asufin sobre crèdits al consum, un 17% dels usuaris demana préstecs per pagar viatges i vacances.
Martínez recomana evitar l’endeutament per pagar activitats d’oci sempre que sigui possible. Però si no hi ha cap altra alternativa, aconsella comparar les diferents opcions i buscar la TAE més baixa possible, sempre amb quotes que realment es puguin assumir.
L’OCU recomana consultar primer amb l’entitat bancària habitual i comparar el cost d’un préstec personal amb el pagament ajornat mitjançant targeta de crèdit. Si la millor TAE disponible supera el 13%, recomana buscar altres alternatives.
És necessari contractar una assegurança de viatge?
Un altre element que pot evitar un ensurt econòmic és disposar d’una bona assegurança de viatge.
La seva importància depèn especialment de la destinació. Si viatgem a un país que no està cobert per la Targeta Sanitària Europea, l’OCU recomana disposar d’una assegurança amb una cobertura suficient per a l’assistència mèdica a l’estranger.
Una visita a urgències, una hospitalització o un tractament mèdic fora d’Europa pot acabar generant una factura molt elevada.
Abans de contractar-ne una de nova, però, és recomanable comprovar les assegurances que ja tenim, ja que algunes targetes bancàries, assegurances de la llar o altres productes poden incloure assistència en viatge.
Entitats com CaixaBank i Imagin també han desenvolupat productes pensats per als viatgers que combinen pagaments o retirades d’efectiu amb eines de control financer, assegurances, assistència i opcions de finançament.
Des de CaixaBank recorden, a més, que els viatges es contracten cada vegada amb més antelació i, per tant, estan més exposats a canvis o cancel·lacions. Per aquest motiu, en productes com SegurCaixa Adeslas s’han ampliat els supòsits de cancel·lació i les cobertures internacionals.
En definitiva, per fer unes vacances al setembre sense ensurts econòmics, els experts coincideixen en quatre idees bàsiques: decidir primer quant podem gastar, reservar diners per a imprevistos, controlar les despeses durant el viatge i valorar una assegurança adequada a la destinació.
Viatjar més barat al setembre pot ser una bona oportunitat, però només si la tornada no ve acompanyada d’un problema financer que arrosseguem durant els mesos següents.
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