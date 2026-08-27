Alerta amb la nòmina: algunes empreses et poden estar abaixant el sou sense que te n’adonis
L’advocat laboralista Nacho de la Calzada adverteix d’una pràctica que pot vulnerar els drets dels treballadors
Cada mes, milions de treballadors miren el compte bancari, comproven que han cobrat aproximadament el mateix de sempre i donen la nòmina per bona. Però aquest gest pot amagar una sorpresa desagradable: el salari brut podria haver abaixat encara que el sou net continuï sent el mateix.
Així ho adverteix Nacho de la Calzada, advocat laboralista conegut a les xarxes socials com Un Tío Legal (@laboral_tips). L’expert explica que algunes empreses poden aprofitar una reducció de la retenció de l’IRPF per modificar la retribució del treballador sense que aquest ho detecti fàcilment.
«La teva empresa potser t’ha canviat el sou sense que te n’adonis»
L’engany pot quedar amagat darrere del mateix sou net
Per entendre-ho cal diferenciar entre salari brut i salari net. El salari brut és la remuneració abans d’aplicar les deduccions corresponents. El net és la quantitat que finalment arriba al compte bancari després de restar, entre altres conceptes, les cotitzacions a la Seguretat Social i la retenció de l’IRPF.
El percentatge d’IRPF no és necessàriament sempre el mateix. Pot variar en funció de la situació personal o familiar del treballador, per exemple per tenir fills, per determinades circumstàncies personals o per canvis fiscals.
Si aquesta retenció baixa, en condicions normals el salari brut no hauria de canviar per aquest simple fet. El que passa és que, en retenir-se menys diners, el treballador pot acabar rebent una quantitat neta superior.
Aquí és on apareix la pràctica que denuncia Nacho de la Calzada.
Imaginem una persona que cobra 1.500 euros nets al mes i té una retenció de l’IRPF del 10%. Si aquesta retenció baixa posteriorment al 5%, el treballador podria cobrar més diners nets mantenint intacta la seva remuneració bruta.
Però, segons explica l’advocat laboralista, algunes empreses poden optar per reduir el salari brut perquè el treballador continuï rebent exactament els mateixos 1.500 euros nets.
El resultat és especialment difícil de detectar si l’empleat només mira l’ingrés del banc: continua rebent la mateixa quantitat i pot pensar que no ha canviat res. En realitat, l’empresa estaria pagant-li menys salari brut.
És il·legal que l’empresa faci això?
No tota modificació salarial és automàticament il·legal, però una empresa no pot reduir lliurement la remuneració d’un treballador simplement perquè li baixi la retenció de l’IRPF.
L’Estatut dels Treballadors considera que els canvis que afecten el sistema de remuneració i la quantia salarial poden constituir una modificació substancial de les condicions de treball. L’article 41 estableix que l’empresa només pot adoptar aquest tipus de modificacions quan existeixin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció acreditades i ha de seguir el procediment legal corresponent.
En el cas d’una modificació substancial individual, la normativa estableix, a més, que l’empresa ha de comunicar-la al treballador afectat i als seus representants legals amb una antelació mínima de 15 dies. El treballador que no hi estigui d’acord també té dret, en determinades circumstàncies, a impugnar la decisió davant la jurisdicció social.
Per això, tal com assenyala De la Calzada, reduir el brut de manera encoberta simplement per neutralitzar una baixada de l’IRPF pot ser una actuació reclamable si implica alterar unilateralment la remuneració pactada.
El salari pactat importa
Un altre punt important és què estableixen el contracte de treball, el conveni col·lectiu i la resta de condicions retributives aplicables.
L’article 26 de l’Estatut dels Treballadors regula l’estructura salarial i estableix que aquesta pot incloure un salari base i diferents complements salarials. També deixa clar que les càrregues fiscals que corresponen al treballador són a càrrec seu.
Això significa que una variació de l’IRPF és una qüestió fiscal diferent del salari pactat amb l’empresa. Que Hisenda retingui menys diners no dona automàticament dret a l’empresa a reduir el salari brut per quedar-se amb aquesta diferència.
Què has de mirar a la nòmina?
La recomanació de Nacho de la Calzada és clara: no et limitis a mirar la quantitat que ha entrat al banc.
Cal comparar diverses nòmines i prestar especial atenció al salari brut, el salari base, els complements salarials, la base de cotització, el percentatge de retenció de l’IRPF i, finalment, el salari net.
El senyal d’alarma apareix quan baixa la retenció de l’IRPF, el salari net pràcticament no canvia i, alhora, disminueix el salari brut o la base de cotització.
En una situació així, convé comparar la nòmina amb les dels mesos anteriors i revisar també el contracte i el conveni col·lectiu aplicable.
Què pot fer un treballador si detecta una reducció?
Si apareixen diferències que no han estat explicades, el primer pas és demanar a l’empresa o al departament de recursos humans que justifiqui el canvi.
Si realment s’ha modificat la remuneració, el treballador pot comprovar si l’empresa ha seguit el procediment previst per la normativa. L’Estatut dels Treballadors permet impugnar davant dels tribunals socials una modificació substancial amb la qual el treballador no estigui d’acord; si és declarada injustificada, es pot reconèixer el dret a recuperar les condicions anteriors.
Per això, l’advertència d'Un Tío Legal posa el focus en una dada que moltes persones passen per alt: cobrar el mateix cada mes no significa necessàriament que el teu sou continuï sent el mateix.
Revisar la nòmina completa, comparar el salari brut, controlar la base de cotització i comprovar qualsevol canvi en l’IRPF pot ser essencial per detectar a temps una possible reducció salarial encoberta i defensar els drets laborals.
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