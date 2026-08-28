Vas fer pràctiques? Pots recuperar fins a cinc anys de cotització
La Seguretat Social permet recuperar períodes de pràctiques antigues que no van cotitzar, però cal sol·licitar-ho abans de finals del 2028
Durant anys, milers d’estudiants van fer pràctiques formatives o acadèmiques sense que aquell temps computés a la Seguretat Social. Això significava que, malgrat haver estat mesos o fins i tot anys formant-se dins d’empreses, institucions o centres de treball, aquells períodes no apareixien a la seva vida laboral ni ajudaven a sumar temps de cara a futures prestacions.
Ara aquesta situació es pot corregir en determinats casos. L’Ordre ISM/812/2024, de 26 de juliol, publicada al BOE l’1 d’agost de 2024, va modificar la regulació anterior i va ampliar les possibilitats per recuperar aquests períodes de pràctiques. La norma permet subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social per incorporar fins a 1.825 dies de cotització, l’equivalent a cinc anys.
Les persones que compleixin els requisits poden demanar que determinades pràctiques fetes en el passat passin a comptar com a períodes cotitzats.
La sol·licitud es pot presentar fins al 31 de desembre de 2028, de manera que no és un reconeixement automàtic: qui vulgui beneficiar-se d’aquesta possibilitat ha de fer el tràmit davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.
El conveni està pensat, entre altres casos, per a persones que van fer pràctiques universitàries, de formació professional, d’ensenyaments artístics o esportius, així com determinats programes formatius i d’investigació que no van generar cotització en el seu moment.
En el cas de determinades pràctiques no remunerades fetes abans de l’1 de gener de 2024, es pot sol·licitar que aquest temps sigui reconegut. També hi ha supòsits específics per a pràctiques remunerades anteriors a l’1 de novembre de 2011 i per a persones que havien participat en antics programes de formació o beques.
Per tant, haver fet pràctiques fa deu, quinze o fins i tot més anys no implica necessàriament haver perdut definitivament aquell període. La clau és comprovar si les pràctiques encaixen dins dels supòsits previstos per la normativa.
En què ens beneficia recuperar aquests anys?
El principal avantatge és sumar més temps cotitzat a la Seguretat Social.
Aquests períodes poden ser especialment importants per a persones que, quan s’acostin a l’edat de jubilació, necessitin completar anys de cotització. Afegir mesos o anys pot ajudar a complir els períodes mínims exigits per accedir a determinades prestacions i pot tenir efectes en la protecció futura del treballador, d’acord amb les regles generals aplicables al conveni.
En total es poden recuperar fins a 1.825 dies, és a dir, un màxim de cinc anys de cotització.
Això no significa, però, que la Seguretat Social regali cinc anys a qualsevol persona que hagi fet pràctiques. Només es reconeix el temps que realment es pugui acreditar i que compleixi les condicions establertes.
Com es reclamen els anys de pràctiques?
El primer pas és poder demostrar que aquelles pràctiques van existir. La normativa exigeix presentar una certificació que acrediti les pràctiques realitzades i la seva durada juntament amb la sol·licitud del conveni especial.
Aquest document pot ser especialment important en el cas de pràctiques molt antigues. Per això, qui cregui que pot tenir dret al reconeixement hauria de buscar la documentació de la universitat, centre educatiu, empresa o organisme on les va fer.
Després cal demanar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la subscripció del conveni especial. La petició es pot tramitar pels canals electrònics habilitats per la Seguretat Social o presentar-se pels mitjans previstos oficialment.
Recuperar els anys té un cost
Un altre aspecte important és que recuperar aquestes cotitzacions no és gratuït.
La persona interessada ha d’assumir les quotes corresponents al període que vol incorporar. La quantitat es calcula segons les regles establertes al conveni especial i les bases aplicables al període corresponent.
Per això, abans de fer la sol·licitud, pot ser convenient comprovar quants mesos o anys es poden recuperar i quin cost tindria fer-ho, especialment si es tracta d’un període llarg.
Hem de fer alguna cosa o s’afegeix automàticament?
Aquest és probablement el punt més important: no s’afegeix automàticament a la vida laboral.
Si una persona va fer pràctiques sense cotitzar i vol recuperar aquell temps, ha de sol·licitar el conveni especial. La Seguretat Social no incorporarà per iniciativa pròpia aquests anys a totes les persones afectades.
El termini per fer-ho acaba el 31 de desembre de 2028.
Per tant, qualsevol persona que hagi fet pràctiques abans del 2024 i comprovi que aquell període no apareix a la seva vida laboral té motius per revisar el seu cas. Recuperar uns mesos o diversos anys pot semblar poc important ara, però pot acabar sent determinant quan arribi el moment de calcular la jubilació o altres prestacions de la Seguretat Social.
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