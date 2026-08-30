El truc del supermercat que et pot ajudar a pagar menys: «Res d’improvisar»
L’economista Gabriel García explica tres hàbits senzills per intentar abaratir la cistella de la compra
Anar al supermercat s’ha convertit en un exercici de càlcul per a moltes famílies. Omplir el carro amb productes tan habituals com fruita, verdura, carn, peix, ous o lactis continua representant una despesa important i qualsevol estratègia per aconseguir estalviar en la cistella de la compra pot acabar marcant diferències a final de mes.
Les dades més recents confirmen que la pressió sobre les butxaques continua. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha situat l’indicador avançat de l’IPC d’agost del 2026 en el 4,3% interanual, set dècimes més que al juliol. L’organisme assenyala, a més, que els aliments i les begudes no alcohòliques també han contribuït a l’evolució de la inflació aquest mes.
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació també fa un seguiment mensual específic de l’evolució de l’IPC alimentari a partir de les dades de l’INE, analitzant com canvien els preus dels diferents grups d’aliments i begudes no alcohòliques i el seu pes sobre la inflació general.
La cistella de la compra continua en nivells molt elevats
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) també ha advertit aquest 2026 que els preus continuen sent alts. El seu observatori va detectar al juliol una nova pujada mensual del 0,5% en la cistella de la compra, situant el cost dels productes bàsics molt a prop del màxim assolit a l’abril. Entre els grups que més s’havien encarit hi havia el peix, les fruites i les verdures.
La mateixa OCU ja havia constatat al març una pujada mensual de l’1,53% en la seva cistella de productes habituals. En aquell moment, els increments afectaven especialment fruites i verdures, carn i xarcuteria, begudes i lactis. Entre alguns productes bàsics destacaven les pujades de la ceba, els pebrots verds, el tomàquet, les pomes o determinats formatges.
La situació explica per què cada vegada més consumidors comparen supermercats, busquen ofertes, recorren a la marca blanca o planifiquen molt més que compraran abans d’entrar a l’establiment.
I és precisament aquí on entra en joc Gabriel Garcia, economista i creador de contingut conegut a TikTok com @gabrielgarciax, que ha compartit diversos consells per intentar que el carro de la compra surti més econòmic.
Primer truc: no vagis a comprar a qualsevol hora
Una de les recomanacions de Gabriel Garcia té a veure amb el moment d’anar al supermercat.
L’economista posa com a exemple Mercadona i assegura que anar-hi els dissabtes a la tarda o al vespre pot permetre trobar determinats aliments frescos amb preus rebaixats o de liquidació.
Es refereix especialment a productes com carn, peix, fruita i verdura, aliments peribles que l’establiment pot tenir interès a vendre abans que perdin qualitat o arribin al final de la seva vida comercial.
Això, però, dependrà de cada establiment, de l’estoc disponible i de la seva política de descomptes, de manera que no significa que tots els supermercats rebaixin sistemàticament aquests productes cada dissabte.
La idea que hi ha al darrere és senzilla: fixar-se en els productes pròxims a la seva data límit de consum o amb descomptes puntuals pot permetre estalviar si tenim previst consumir-los aviat.
Segon truc: no miris només les prestatgeries que tens davant dels ulls
El segon consell resulta especialment curiós. Segons explica Garcia, quan entrem en un supermercat tendim a mirar directament els productes situats a l’altura dels ulls.
I aquí és on recomana canviar d’hàbit.
L’economista aconsella revisar també les prestatgeries superiors i inferiors, perquè assegura que sovint s’hi poden trobar alternatives més econòmiques, mentre que a les zones centrals i més visibles es poden col·locar productes que interessa destacar comercialment.
Per tant, abans d’agafar automàticament el primer paquet que tenim davant, val la pena comparar preus, mirar el cost per quilo o litre i revisar altres marques situades més amunt o més avall.
Aquesta comparació és especialment important perquè un envàs aparentment més barat no sempre és el que costa menys. Fixar-se en el preu per quilo o per litre permet saber realment quina opció és més econòmica.
Tercer truc: «Res d’improvisar»
El tercer consell de Gabriel Garcia probablement és el més senzill, però també un dels més útils per evitar les compres impulsives: entrar al supermercat amb una llista de la compra preparada.
«Res d’improvisar», recalca l’economista.
Planificar els àpats de la setmana, revisar què tenim a la nevera, al congelador i al rebost i apuntar únicament allò que necessitem pot evitar acabar comprant productes que no teníem previst adquirir.
També permet establir un pressupost per al supermercat i reduir aquelles petites compres que, individualment, semblen poc importants, però que poden encarir considerablement el tiquet final.
Comparar continua sent una de les claus per estalviar
L’OCU analitza mensualment els preus de productes habituals en grans cadenes com Alcampo, Ahorramas, Carrefour, Dia, Mas, Lidl, Mercadona i Supermercats El Corte Inglés, precisament perquè les diferències de preu poden ser rellevants segons l’establiment i el producte escollit.
Amb una cistella de la compra que continua pressionant l’economia familiar aquest 2026, no existeix un truc màgic per pagar molt menys d’un dia per l’altre. Però sumar petits hàbits sí que pot ajudar: fer una llista, comparar el preu per quilo, buscar descomptes, mirar totes les prestatgeries i evitar les compres impulsives.
Al capdavall, el consell de Gabriel Garcia es resumeix en una idea molt simple: quan els aliments són cars, planificar la compra abans d’entrar al supermercat pot ser tan important com buscar l’oferta més atractiva.
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