Les lletres del Tresor tornen a seduir els petits inversors: ja ofereixen fins a un 2,679%
La pujada dels tipus i la inflació han reactivat l’interès per la renda fixa a curt termini
El petit estalviador ha tornat a mirar cap a les lletres del Tresor. Després de mesos de menys interès, la pujada de la rendibilitat d’aquests productes ha tornat a convertir-los en una opció atractiva per a moltes famílies que busquen treure algun rendiment als seus estalvis sense assumir grans riscos.
Però, què és exactament un petit estalviador? En termes senzills, és aquell particular que disposa d’uns diners estalviats i busca alternatives per fer-los rendir, generalment sense entrar en productes gaire complexos ni assumir una volatilitat elevada. És aquí on entren en joc les lletres del Tresor, un dels instruments més coneguts de renda fixa.
Què està passant amb les lletres del Tresor?
Les lletres del Tresor són títols de deute emesos per l’Estat a curt termini, normalment a 3, 6, 9 i 12 mesos.
La seva rendibilitat ha tornat a pujar amb força. En l’última subhasta, les lletres a sis mesos van arribar al 2,512%, el nivell més alt des del gener del 2025.
Les de dotze mesos, per la seva banda, van assolir una rendibilitat del 2,679%, la més elevada des del setembre del 2024.
Aquest repunt ha fet que els petits inversors tornin a mostrar interès. Segons les dades recollides per EFE, la demanda de lletres del Tresor per part dels petits estalviadors ha arribat als 15.000 milions d’euros en els últims sis mesos.
El Banc d’Espanya detecta més inversió de les famílies
Les últimes dades del Banc d’Espanya també confirmen aquest moviment.
La inversió de les llars en lletres del Tresor va augmentar al maig per tercer mes consecutiu i va arribar als 20.331 milions d’euros.
Només durant aquell mes, la inversió va créixer en 903 milions d’euros.
Aquesta recuperació és significativa perquè les famílies espanyoles venien de divuit mesos consecutius reduint la seva exposició a aquest tipus de productes.
El canvi de tendència va començar al febrer, quan els particulars van tornar a augmentar la seva posició en deute públic a curt termini.
Quin paper hi juga el BCE?
Gran part del moviment té a veure amb el Banc Central Europeu (BCE).
La inflació derivada de la guerra a l’Iran, el bloqueig de l’estret d’Ormuz i la pujada del preu del petroli han tornat a pressionar els preus a Europa.
Des de finals de febrer, el petroli ha arribat a pujar més d’un 40%, mentre que la inflació a Europa va superar el 3%.
Aquesta situació va portar el BCE a apujar els tipus d’interès al juny, per primera vegada en gairebé tres anys.
Al juliol els va mantenir sense canvis, però el mercat continua esperant possibles nous increments abans de finals d’any.
Quan els tipus d’interès pugen, també tendeix a augmentar la rendibilitat exigida al deute sobirà, i això acaba tenint un efecte directe sobre el rendiment de les lletres del Tresor.
Abante: la geopolítica ara és la clau
El gestor de renda fixa d’Abante, Félix López, apunta que el futur de les lletres del Tresor dependrà en gran part de la geopolítica.
Segons explica a EFE, el principal factor que està movent els mercats ara mateix és l’evolució del preu del petroli, molt condicionada pel conflicte internacional.
I això acaba influint directament sobre la inflació.
López considera que, si la situació geopolítica es relaxa, podríem estar a prop del màxim de rendibilitat de les lletres.
En canvi, si el conflicte es manté o s’agreuja, podrien arribar rendibilitats encara més elevades.
Compte: no tot és la rendibilitat nominal
Tot i que les xifres poden semblar atractives, Félix López fa una advertència important.
La rendibilitat d’una inversió no s’ha de mirar només en termes bruts. També cal tenir en compte l’impacte fiscal.
És a dir, el que finalment queda a la butxaca després de passar per Hisenda.
Per això, López recorda que, encara que les lletres del Tresor semblin oferir una bona rendibilitat nominal, alguns estalviadors també haurien de valorar altres opcions, com els fons d’inversió.
Aquests productes poden tenir avantatges fiscals en determinades situacions, especialment si es fan traspassos entre fons sense rescatar els diners.
Per què tornen a interessar ara?
L’interès per les lletres del Tresor ja va viure un gran moment a finals del 2022 i principis del 2023.
En aquell moment, la seva rendibilitat fregava el 4% i els bancs pràcticament no pagaven interessos pels dipòsits.
Aquell escenari va provocar una autèntica allau de peticions, amb llargues cues de petits estalviadors al Banc d’Espanya.
Ara el context és diferent, però el patró es repeteix: quan augmenta la rendibilitat de la renda fixa, el petit inversor torna a mirar cap al deute públic.
Una opció atractiva, però no exempta de matisos
Les lletres del Tresor tornen a guanyar protagonisme perquè combinen un termini curt, una rendibilitat coneguda i el suport de l’Estat.
Això les converteix en una alternativa especialment atractiva per a perfils conservadors.
Però la clau continua sent comparar.
Amb rendibilitats del 2,512% a sis mesos i del 2,679% a dotze mesos, poden semblar una opció interessant, però sempre cal valorar altres factors com la fiscalitat, la inflació i les alternatives disponibles al mercat.
El petit estalviador ha tornat al Tresor. I, si els tipus continuen pujant, les lletres podrien tornar a donar més d’una alegria als inversors més prudents.
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