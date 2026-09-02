Vols reformar la cuina? Els fons Next Generation et pot ajudar, però només en aquests casos
Els ajuts no paguen una reforma estètica, però sí determinades obres si milloren l’eficiència energètica de l’habitatge
El fons Next Generation EU és un instrument extraordinari de la Unió Europea creat per impulsar la recuperació econòmica, modernitzar sectors estratègics i accelerar transformacions com la digitalització, la sostenibilitat i la millora de l’eficiència energètica.
A Espanya, part d’aquests diners es canalitzen a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que inclou programes destinats a la rehabilitació energètica d’habitatges i edificis.
Això significa que els propietaris poden accedir a determinades subvencions per fer obres que ajudin a reduir el consum energètic, millorar l’aïllament o disminuir les emissions.
Ara bé, aquests ajuts no serveixen per pagar qualsevol reforma.
No et pagaran una cuina nova només perquè la vulguis renovar
Una de les confusions més habituals és pensar que els ajuts Next Generation poden servir directament per canviar la cuina o el bany.
No és exactament així.
Si el que vols és canviar els mobles, posar un taulell nou, substituir les rajoles o renovar la cuina per motius estètics, aquestes actuacions, per si soles, no donen dret a una subvenció.
La clau és que la reforma estigui relacionada amb una millora energètica de l’habitatge.
És a dir, la cuina pot formar part de les obres subvencionables si cal intervenir-hi per poder executar una actuació que tingui com a objectiu reduir el consum d’energia.
En aquests casos sí que pot entrar la reforma de la cuina
Hi ha diversos supòsits en què les obres fetes a la cuina sí que poden formar part del cost subvencionable.
Per exemple, si per instal·lar un sistema d’aerotèrmia és necessari aixecar part de la cuina, modificar instal·lacions o retirar determinats elements, aquests treballs poden quedar inclosos dins del projecte general de rehabilitació.
També pot passar si es renoven les instal·lacions tèrmiques, se substitueix un sistema de climatització antic o cal incorporar aïllament en parets o zones que afecten aquesta estança.
En aquests casos, la reforma de la cuina no es finança perquè sigui una cuina nova, sinó perquè les obres són necessàries per poder executar una actuació d’eficiència energètica.
Què s’ha de demostrar per aconseguir l’ajut?
Per accedir als ajuts Next Generation per a habitatge, no n’hi ha prou amb afirmar que l’obra millorarà el consum.
Cal demostrar-ho tècnicament.
Un dels requisits habituals és disposar d’un Certificat d’Eficiència Energètica abans de la reforma i un altre després, per acreditar que realment hi ha hagut una millora.
També és necessari presentar la documentació tècnica del projecte, les factures corresponents i els justificants dels pagaments.
La quantitat de l’ajut dependrà, en gran part, de l’estalvi energètic aconseguit.
Com més important sigui la reducció del consum, més elevada pot arribar a ser la subvenció.
Fins a 21.400 euros per habitatge en alguns casos
Les ajudes varien segons el tipus d’actuació i el programa concret.
En determinats projectes de rehabilitació integral d’edificis residencials, la subvenció pot augmentar si s’aconsegueixen percentatges elevats d’estalvi energètic.
En alguns supòsits previstos per la normativa, l’ajuda pot arribar fins als 21.400 euros per habitatge.
Això no significa que qualsevol reforma tingui dret a aquesta quantitat. Cal complir les condicions específiques del programa, acreditar la millora energètica i presentar correctament tota la documentació exigida.
Qui gestiona els ajuts?
Tot i que els diners provenen dels fons europeus Next Generation EU i la normativa general és estatal, les convocatòries es gestionen a través de les comunitats autònomes.
Això vol dir que cada territori és responsable de publicar els terminis, establir els procediments i tramitar les sol·licituds.
Per tant, abans de començar una reforma, és important comprovar si hi ha una convocatòria oberta, quin pressupost queda disponible i quins requisits exigeix l’administració autonòmica corresponent.
També hi pot haver deduccions a l’IRPF
A banda de les subvencions directes, algunes obres de millora de l’eficiència energètica també poden donar dret a deduccions en l’IRPF, sempre que es compleixin les condicions establertes per la normativa fiscal.
Per això, si estàs pensant a reformar una cuina i al mateix temps vols millorar el consum energètic de casa teva, el més recomanable és plantejar la reforma com un projecte global de rehabilitació energètica.
La diferència és important: una cuina nova per estètica no està subvencionada, però una intervenció a la cuina que sigui imprescindible per instal·lar aerotèrmia, millorar l’aïllament o renovar sistemes energètics sí que pot arribar a formar part dels ajuts Next Generation.
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