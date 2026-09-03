Luxe
La casa més cara de Catalunya: 22 milions d’euros i accés privat al mar
El terreny total ocupa 12.000 metres quadrats i està dividit en cinc parcel·les
Patricia López Avilés
El preu de l’habitatge continua la seva tendència a l’alça a Catalunya, on el metre quadrat ja frega els 3.091 euros. Aquesta xifra s’aproxima notablement al màxim històric registrat el 2007, quan va arribar als 3.147 €.
Aquesta problemàtica s’agreuja a la capital catalana, on el preu del metre quadrat ha assolit el màxim històric, situant-se en 5.449 euros. Tanmateix, l’activitat hipotecària continua creixent: segons dades recents de l’INE, a Catalunya, el nombre de noves hipoteques destinades a habitatge va augmentar un 14% el juny de 2026 respecte del mateix període de l’any anterior.
Primera línia de mar
A més, els habitatges de luxe tampoc s’escapen d’aquest encariment: l’immoble més car de Catalunya té un preu de 22 milions d’euros.
Es tracta d’una mansió a Roses (Alt Empordà, Girona) publicada a Idealista i considerada la tercera casa més cara d’Espanya.
Situada a primera línia de la platja de l’Almadrava, és una propietat de 970 m² útils i vuit habitacions. També disposa d’una piscina privada de 26 m², una pista de tennis privada, una casa de convidats, un immoble que antigament estava destinat al personal de servei i un garatge nàutic per a les llanxes o les motos d’aigua.
El terreny total, d’uns 12.000 m², està dividit en cinc parcel·les que ofereixen la possibilitat de construir dues vivendes més als laterals.
Connexió privilegiada
Presidint la finca hi ha la residència principal: una casa d’època ben cuidada, envoltada d’un dens jardí mediterrani. La frondosa vegetació i els arbres garanteixen la màxima privacitat i un entorn de tranquil·litat al costat del mar.
A més, disposa d’una connexió privilegiada amb la platja, que permet accedir al Mediterrani de la Costa Brava de manera directa i discreta des de les diferents zones de la finca.
L’immoble es va construir el 1970 i es troba al carrer Rembrandt, 150. Per concertar una visita, es pot contactar a través del portal Idealista o mitjançant la immobiliària de luxe Lucas Fox Costa Brava & Girona.