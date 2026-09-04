Si només estalvies, obre els ulls: els teus diners podrien estar perdent oportunitats
Andrés Millán defensa començar aviat, formar-se i posar els diners a treballar amb criteri
Guardar diners al compte corrent pot donar tranquil·litat, però estalviar i invertir no són exactament el mateix. L’estalvi és essencial per construir un coixí de seguretat, afrontar imprevistos i evitar haver de recórrer al crèdit, però quan l’objectiu és fer créixer el patrimoni a llarg termini, molts experts insisteixen que també cal entendre com funciona la inversió.
Aquesta és precisament una de les idees que defensa l’advocat i expert en inversions Andrés Millán, conegut a les xarxes socials com @lawtips. El seu missatge és clar: «T’has de pagar a tu mateix primer». És a dir, abans de gastar tots els ingressos del mes i intentar guardar el que sobri, convé separar una part dels diners des del principi.
Aquesta quantitat pot destinar-se primer a crear un fons d’emergència i, quan la situació financera ho permeti, una part també es pot orientar a la inversió a llarg termini.
Estalviar és imprescindible, però invertir pot marcar la diferència
L’estalvi té una funció fonamental. Permet afrontar una avaria del cotxe, una despesa mèdica inesperada, una pèrdua temporal d’ingressos o qualsevol altre imprevist sense haver d’endeutar-se.
Però acumular diners indefinidament sense plantejar-se què fer-ne també pot limitar les possibilitats de creixement del patrimoni.
Millán posa l’accent en el potencial de l’interès compost, és a dir, la possibilitat que els rendiments generats per una inversió també generin nous rendiments amb el pas del temps.
Segons l’exemple que exposa, 100.000 euros invertits amb una rendibilitat hipotètica del 10% anual generarien 10.000 euros en un any, uns 833 euros mensuals. A partir d’aquest punt, explica, el capital pot començar a comportar-se com una mena de «sou paral·lel».
Ara bé, aquest 10% és només un exemple matemàtic i no és una rendibilitat garantida. Qualsevol inversió comporta riscos i els mercats poden pujar o baixar.
El més difícil és començar
Segons Millán, una de les barreres principals és arribar a acumular el primer capital.
L’expert explica que els primers 100.000 euros solen ser els més difícils perquè, al principi, gairebé tot el creixement depèn de les aportacions de l’estalviador.
Amb els anys, en canvi, els possibles rendiments de les inversions poden tenir un pes cada vegada més important gràcies a l’interès compost.
Millán posa un altre exemple: aportar 100 euros al mes durant cinc anys amb una rendibilitat hipotètica del 10% permetria acumular aproximadament 8.000 euros. Precisament aquest període inicial és, segons ell, quan moltes persones es cansen i abandonen.
La seva recomanació és assumir que crear patrimoni és un procés de llarg termini, no una fórmula per enriquir-se ràpidament.
«Paga’t a tu mateix primer»
La frase de Millán resumeix una de les regles més conegudes de les finances personals.
Quan cobrem el sou, el més habitual és pagar l’habitatge, els rebuts, l’alimentació, el lleure i totes les altres despeses i, al final de mes, intentar estalviar el que quedi.
La proposta és fer-ho al revés: reservar primer una quantitat destinada a estalviar i invertir, i organitzar les despeses amb la resta.
No cal començar amb grans quantitats. L'important és aconseguir constància, evitar despeses impulsives i augmentar progressivament les aportacions a mesura que millora la situació econòmica personal.
No inverteixis en allò que no entens
Començar aviat pot ser important, però encara ho és més saber què s’està fent.
Abans de posar els estalvis en borsa, fons d’inversió, ETF, renda fixa o qualsevol altre producte financer, és recomanable comprendre'n el funcionament, les comissions, els riscos i l’horitzó temporal.
Per això, una bona manera de començar és dedicar temps a la formació financera.
Llegir llibres d’economia i inversió no converteix ningú automàticament en expert, però sí que pot ajudar a entendre conceptes com la diversificació, el risc, la inflació, els fons indexats o l’interès compost.
Cinc llibres per començar a entendre els diners i la inversió
Entre les lectures més recomanades per comunitats d’inversors i publicacions especialitzades hi ha ‘La psicologia dels diners’, de Morgan Housel. És especialment interessant per als principiants perquè no se centra tant en fórmules com en la manera com les emocions, la paciència i el comportament condicionen les nostres decisions financeres.
Una altra obra de referència és ‘El petit llibre per invertir amb sentit comú’, de John C. Bogle, fundador de Vanguard. El llibre explica de manera accessible els principis de la inversió indexada, la importància de reduir costos i els avantatges d’una estratègia diversificada a llarg termini. Bogleheads Espanya el situa entre les lectures recomanades per començar.
Per aprofundir una mica més hi ha ‘Un passeig aleatori per Wall Street’, de Burton G. Malkiel, una obra clàssica per entendre el funcionament dels mercats, la dificultat de superar-los de manera consistent i el paper de la diversificació.
També continua sent una referència ‘L’inversor intel·ligent’, de Benjamin Graham, un llibre històric sobre inversió en valor, disciplina i marge de seguretat. És una lectura més exigent i probablement més adequada quan ja es tenen algunes nocions bàsiques.
Finalment, ‘The Simple Path to Wealth’, de JL Collins, és una de les obres que apareix amb més freqüència entre les recomanacions actuals de comunitats d’inversors per la seva explicació senzilla de la inversió indexada i de la construcció de patrimoni a llarg termini.
Començar aviat sí, però sense presses
La lliçó principal no és invertir tots els estalvis demà mateix. És començar a prendre consciència de les finances personals.
Primer cal controlar les despeses, crear un coixí per a emergències i evitar deutes problemàtics. Després es pot estudiar quina estratègia d’inversió s’adapta millor als objectius, al termini disponible i al nivell de risc que cadascú està disposat a assumir.
El missatge de Millán apunta precisament en aquesta direcció: estalviar és important, però fer treballar una part dels diners pot ser determinant per construir patrimoni a llarg termini.
I sobretot, abans de buscar rendibilitats espectaculars, cal invertir en una cosa que no cotitza a borsa però que pot evitar molts errors: coneixement financer.
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