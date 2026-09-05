Tens 5.000 euros estalviats? Ara és el moment de fer-los treballar
Els bancs tornen a competir pels teus diners amb comptes remunerats i dipòsits que arriben a superar el 5% TAE
Si tens 5.000 euros o més estalviats, ara mateix tens més opcions que fa només uns anys. Després d’una llarga etapa en què els diners pràcticament no generaven rendiment als bancs, la situació ha canviat i moltes entitats han tornat a oferir comptes remunerats i dipòsits amb interessos atractius.
Per als estalviadors, això pot ser una bona notícia. Però també convé entendre per què els bancs ofereixen ara més rendibilitat i què esperen obtenir a canvi.
Per què els bancs volen els nostres diners?
Els bancs necessiten captar diners dels clients perquè aquests dipòsits formen part de la seva font de finançament. Quan la competència augmenta i els tipus d’interès del Banc Central Europeu (BCE) se situen en nivells més alts, les entitats tenen més incentius per oferir millors condicions als estalviadors.
Per això, en els últims mesos s’ha reactivat una autèntica guerra de l’estalvi.
Els bancs no només volen que hi deixem els diners. En molts casos també busquen captar nous clients, domiciliar nòmines, contractar targetes o establir una relació més estable amb l’entitat.
És aquí on cal llegir bé la lletra petita.
És una estafa perquè el banc tingui els nostres diners?
No. Un dipòsit bancari o un compte remunerat no és, per si mateix, una estafa. Són productes financers habituals i regulats.
Ara bé, no totes les ofertes són igual de bones.
Una rendibilitat molt alta pot estar limitada a una quantitat concreta, a uns mesos determinats o exigir condicions com domiciliar ingressos, fer compres amb targeta o contractar altres productes.
Per això, abans de deixar-se seduir per un percentatge molt elevat, convé comprovar sempre la TAE, el termini, les condicions, les comissions i la possibilitat de retirar els diners.
Fins a un 5% pels primers 5.000 euros
Una de les ofertes més cridaneres és la Cuenta Vamos d’Ibercaja, que remunera els primers 5.000 euros al 5,09% TAE durant el primer any.
Aquesta rendibilitat, però, no és gratuïta: el client ha de complir determinats requisits de vinculació, com ara domiciliar ingressos.
Altres entitats també han entrat en aquesta competició.
WiZink ofereix un dipòsit a 18 mesos amb una rendibilitat del 2,85% TAE a partir de 5.000 euros.
Bankinter ofereix un 2,5% TAE en el seu compte digital per a nous clients, mentre que Revolut ha arribat a promocionar rendibilitats de fins al 3,51% TAE en determinades campanyes temporals.
També hi ha entitats com Banca Sistema, Banca CF+ o EBN Banco amb productes que se situen al voltant o per sobre del 2%.
Això passa sempre o ara és una oportunitat especial?
No sempre.
Durant gairebé una dècada, els tipus d’interès van ser molt baixos i moltes entitats oferien 0% o pràcticament res pels estalvis.
La situació actual respon al canvi en la política monetària i a la competència entre bancs per captar liquiditat.
Per això, aquesta pot ser una finestra d’oportunitat per als estalviadors, però no hi ha garantia que aquestes rendibilitats es mantinguin per sempre.
Els experts recorden que les condicions poden canviar si el BCE modifica els tipus o si les entitats deixen de necessitar captar tant estalvi.
Què diuen els experts?
Els especialistes en finances coincideixen en una idea: tenir els diners parats en un compte corrent al 0% pot significar perdre poder adquisitiu amb el temps, sobretot si la inflació continua elevada.
Per això, recomanen comparar opcions i valorar si els diners es poden col·locar en un producte amb una rendibilitat més alta, sempre sense assumir un risc innecessari.
També adverteixen que cal distingir entre dipòsits a termini i comptes remunerats.
Un dipòsit acostuma a oferir una rendibilitat pactada durant un període concret, però pot limitar la disponibilitat dels diners.
Un compte remunerat, en canvi, permet més flexibilitat i liquiditat, però el banc pot modificar la remuneració quan s’acaba el període promocional.
Com aprofitar millor aquests 5.000 euros?
Abans de decidir-te per una oferta, convé seguir unes pautes bàsiques:
- comparar la TAE real i no només el percentatge anunciat
- revisar durant quant de temps s’aplica la promoció
- comprovar si exigeix nòmina, rebuts o targetes
- mirar si hi ha comissions
- valorar si necessitaràs els diners a curt termini
- comprovar si el producte està cobert pel Fons de Garantia de Dipòsits
- evitar contractar productes que no entenguis només per aconseguir una rendibilitat superior
Els bancs tornen a pagar per l’estalvi
La gran diferència respecte d’anys anteriors és que ara els bancs tornen a pagar pels diners dels clients.
Per a les entitats, és una manera d’atraure liquiditat i nous usuaris. Per als estalviadors, pot ser una oportunitat per obtenir rendiment d’uns diners que abans estaven completament aturats.
Això sí: el millor producte no és necessàriament el que anuncia el percentatge més alt, sinó el que ofereix una bona combinació entre rendibilitat, seguretat, liquiditat i poques condicions.
Si tens 5.000 euros o més, el més important és no deixar-los aparcats per inèrcia. Comparar, revisar les condicions i entendre què ofereix cada banc pot marcar la diferència entre tenir els diners quiets o començar a obtenir-ne un rendiment.
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