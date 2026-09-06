Jubilar-se abans dels 40? Sí, és possible: així ho han aconseguit Alan i Katie!
Una dècada d’estalvi extrem els ha permès deixar de treballar molt abans de l’edat legal
Jubilar-se amb 30 o 40 anys pot semblar impossible, però hi ha persones que ho han aconseguit gràcies a una combinació d’estalvi agressiu, control de despeses i inversió a llarg termini. És el cas d’Alan i Katie Donegan, una parella britànica que va decidir canviar completament la seva manera de viure per aconseguir la independència financera molt abans de l’edat habitual de jubilació.
La seva història forma part del moviment FIRE —Financial Independence, Retire Early—, una filosofia que defensa acumular prou patrimoni durant els anys de feina per poder viure després dels rendiments de l’estalvi i les inversions.
Com es pot jubilar algú tan jove?
La clau és entendre que, en aquests casos, jubilar-se no significa cobrar una pensió pública abans d’hora.
El que fan moltes persones del moviment FIRE és acumular prou capital perquè els seus estalvis i inversions cobreixin les seves despeses durant dècades.
Per tant, deixen de dependre d’un sou, però no necessàriament del sistema de pensions.
Això exigeix una taxa d’estalvi molt elevada, una despesa mensual relativament baixa i, habitualment, invertir una part important dels diners acumulats.
El cas d’Alan i Katie: deu anys vivint amb molt menys
Alan i Katie van portar aquesta filosofia gairebé a l’extrem.
Ell treballava com a coach i ella com a gestora de riscos, però durant anys van intentar reduir al màxim qualsevol despesa que consideressin prescindible.
Un dels exemples més coneguts és el dinar.
“Durant deu anys ens vam endur el dinar a la feina i vam poder jubilar-nos”, explicava Alan.
Només amb aquest hàbit asseguren que van arribar a estalviar uns 53.000 dòlars.
Però no es tractava únicament de preparar-se el menjar a casa. La parella controlava pràcticament totes les seves despeses i evitava determinats consums, fins i tot reduint l’ús de la calefacció.
La seva filosofia era clara: cada euro que no gastaven podia convertir-se en capital per al futur.
“No era patiment, era estratègia”, resumeixen.
L’objectiu: arribar al milió de lliures
El seu gran objectiu financer era acumular aproximadament un milió de lliures esterlines, al voltant d’1,3 milions de dòlars segons les xifres recollides en el seu cas.
Una vegada aconseguit aquest patrimoni, van considerar que ja disposaven del coixí financer suficient per deixar els seus llocs de feina.
Així, van assolir la jubilació anticipada quan encara eren molt joves.
En realitat, però, el concepte s’acosta més a la independència financera que a la jubilació convencional: ja no necessiten treballar obligatòriament per pagar les seves despeses quotidianes.
I com viuen ara?
La filosofia FIRE no implica necessàriament passar la resta de la vida sense fer res.
Moltes persones que aconsegueixen la llibertat financera continuen desenvolupant projectes personals, activitats professionals puntuals, negocis o iniciatives que els interessen, però ho fan sense dependre d’un salari mensual per mantenir-se.
En el cas d’Alan i Katie, el canvi principal és precisament aquest: haver aconseguit control sobre el seu temps.
Després d’anys prioritzant l’estalvi, poden decidir com organitzar la seva vida sense estar vinculats obligatòriament a una jornada laboral tradicional.
Aquest és, de fet, un dels grans atractius del moviment FIRE: no tant “deixar de treballar”, sinó poder escollir si treballar, quan fer-ho i en què.
Però d’on surten els diners per viure tants anys sense treballar?
Aquest és el gran repte de qualsevol jubilació als 30 o 40 anys.
Si una persona deixa de treballar amb 35 anys, els seus estalvis podrien haver de durar 50 o 60 anys.
Per això, el model FIRE acostuma a combinar patrimoni acumulat i inversions, amb l’objectiu d’obtenir rendiments que ajudin a sufragar les despeses anuals sense consumir massa ràpidament tot el capital.
També és imprescindible controlar la despesa.
Com menys diners necessiti una persona cada any per viure, menor serà el patrimoni necessari per assolir la independència financera.
Què passarà quan arribin a l’edat legal de jubilació?
Aquí cal diferenciar dues coses: la jubilació privada o financera que han aconseguit ara i la pensió pública de jubilació que podrien cobrar en el futur.
Deixar de treballar als 30 o 40 anys no significa que automàticament tinguin dret a una pensió pública completa quan arribin a l’edat legal de jubilació.
Aquest dret dependrà de les cotitzacions acumulades, dels anys treballats, de la legislació vigent en aquell moment i del país on hagin cotitzat.
Si deixen de cotitzar durant moltes dècades, la pensió futura podria ser inferior a la que obtindria una persona que continués treballant i cotitzant fins als 60 o 65 anys.
Per això, les persones que segueixen una estratègia FIRE no acostumen a basar el seu futur exclusivament en la pensió pública, sinó principalment en el patrimoni que han acumulat.
Quan arribin a l’edat legal corresponent, si compleixen els requisits del sistema del seu país, podran afegir aquesta eventual pensió als seus ingressos.
Una estratègia que no és possible per a tothom
El cas d’Alan i Katie és espectacular, però també és important posar-lo en context.
Per poder estalviar una proporció tan elevada dels ingressos cal disposar, generalment, d’un sou suficient, estabilitat laboral i capacitat real per reduir despeses.
Una persona que destina gairebé tot el salari al lloguer, a una hipoteca o a mantenir una família difícilment pot aplicar la mateixa estratègia.
A més, també existeixen riscos: inflació, crisis econòmiques, caigudes dels mercats, problemes de salut o despeses inesperades poden alterar qualsevol pla financer a llarg termini.
La pregunta no és només quan jubilar-se
Alguns especialistes també adverteixen que la jubilació molt anticipada pot tenir un vessant emocional i social.
Carol Schleif, estratega de BMO Private Wealth, planteja una qüestió important: “Si et jubiles aviat però no tens amistats o un propòsit, cal preguntar-se si realment val la pena”.
I és que la llibertat financera no consisteix només a acumular diners.
El cas d’Alan i Katie demostra que és possible canviar temps present per llibertat futura mitjançant una disciplina d’estalvi extrema. Però també planteja el gran dilema del moviment FIRE: quant estàs disposat a sacrificar avui per deixar de dependre d’un sou demà?
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