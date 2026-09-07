Encara hi ets a temps: als 40 pots començar a construir un gran patrimoni financer
L’expert Richard Gràcia assegura que aquesta dècada pot ser decisiva per canviar el futur econòmic
Arribar als 40 anys sense haver estalviat gaire pot generar preocupació. És habitual pensar que, si no s’ha començat a invertir als 20 o als 30, ja s’ha perdut massa temps i que serà difícil construir un bon patrimoni financer.
Però no necessàriament és així.
Segons Richard Gràcia, expert en finances i autor del llibre El Método Rico, la dècada dels 40 pot ser, de fet, una de les més importants per posar ordre a les finances, començar a invertir i accelerar la construcció de patrimoni.
I si arribes als 40 sense estalvis?
No haver acumulat diners abans no significa que el futur financer estigui decidit.
És cert que començar a estalviar i invertir de jove permet disposar de més anys per aprofitar l’efecte de l’interès compost, però el temps no és l’únic factor que importa.
A mesura que avança la vida laboral, moltes persones milloren professionalment, incrementen els seus ingressos i poden tenir una capacitat d’estalvi més elevada que quan tenien 20 o 30 anys.
És aquí on, segons Gràcia, apareix una gran oportunitat.
Els 40, una dècada especialment important
Richard Gràcia defensa que els 40 anys poden ser una edat clau per invertir perquè és una etapa en què sovint coincideixen tres elements:
- ingressos més elevats
- més capacitat d’estalvi
- i encara bastants anys per davant perquè les inversions puguin créixer
Per això, l’expert afirma que els 40 “poden ser la dècada més important” des del punt de vista financer.
Una persona que comença a invertir als 40 encara pot tenir més de dues dècades fins a l’edat habitual de jubilació. Això deixa marge per crear una estratègia a llarg termini i intentar construir un patrimoni per a la jubilació.
Començar tard no vol dir començar malament
Una persona de 25 anys pot tenir molt de temps per davant, però potser només pot invertir una quantitat molt petita cada mes.
En canvi, algú de 40 o 45 anys pot haver aconseguit un sou més elevat, tenir una carrera professional consolidada i disposar de més diners per destinar a inversions.
Per això, una aportació més elevada pot compensar, almenys parcialment, haver començat més tard.
La qüestió fonamental és com s’utilitzen els ingressos a partir d’aquell moment.
El gran perill: guanyar més i gastar-ho tot
Arribar als 40 amb un millor salari no garanteix una bona situació financera.
De fet, Gràcia alerta que els diners poden “evaporar-se sense deixar rastre” si, cada vegada que augmenten els ingressos, també augmenten les despeses.
És el que passa quan un increment de sou acaba convertint-se automàticament en un cotxe més car, una casa més gran, més compres o un nivell de vida superior.
Per construir patrimoni financer, una part de qualsevol millora dels ingressos hauria de destinar-se a estalviar i invertir.
Què pots fer si tens 40 anys i gairebé no has estalviat?
La primera recomanació és no intentar recuperar vint anys d’estalvi en pocs mesos.
La clau és començar amb una planificació realista.
Primer, cal saber quant guanyes i quant gastes cada mes. Detectar despeses prescindibles pot permetre crear una primera capacitat d’estalvi sense necessitat de canviar radicalment de vida.
Després convé construir un fons d’emergència que permeti afrontar imprevistos sense haver de recórrer a préstecs o targetes de crèdit.
A partir d’aquí es pot establir una quantitat mensual destinada a la inversió a llarg termini, sempre d’acord amb el risc que cadascú pot assumir i amb els seus objectius personals.
La constància pot ser més important que començar amb molts diners
Un dels errors habituals és esperar a tenir molts diners per començar a invertir.
La construcció d’un patrimoni acostuma a dependre més de la regularitat de les aportacions que d’una única gran inversió.
Establir una quantitat mensual automàtica permet convertir l’estalvi en un hàbit.
I a mesura que augmentin els ingressos, també es pot incrementar aquesta aportació.
Als 40, la determinació marca la diferència
Aquesta és probablement una de les idees més importants que planteja Richard Gràcia.
Als 20, el principal avantatge és el temps.
Als 40, en canvi, poden aparèixer altres armes igualment importants: més ingressos, més experiència, més capacitat de planificació i una major determinació per preparar el futur.
És una etapa en què moltes persones comencen a pensar seriosament en la jubilació, en la hipoteca, en els fills o en la necessitat de disposar d’un coixí econòmic.
Aquest canvi de mentalitat pot convertir-se en el punt de partida per posar les finances en ordre.
No miris només el que no has estalviat
Mirar enrere i calcular els diners que s’haurien pogut estalviar durant els últims vint anys serveix de poc si paralitza qualsevol decisió.
Segons el plantejament de Gràcia, és molt més important concentrar-se en què faràs amb els diners que guanyis a partir d’ara.
Una bona planificació financera, controlar l’augment de les despeses, estalviar de manera constant i invertir amb una perspectiva de llarg termini poden transformar considerablement la situació econòmica d’una persona.
Per això, arribar als 40 sense un gran patrimoni no significa haver arribat tard.
Pot significar, simplement, que ha arribat el moment de començar.
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