Té 14 anys, dues empreses i ja factura: l’adolescent que viu com un CEO sense deixar de ser estudiant
Va començar a emprendre als 8 anys i a facturar amb només 11
Mentre la majoria d’adolescents de 14 anys pensen en els exàmens, els amics o què faran el cap de setmana, Marco Bermúdez combina l’institut amb una realitat molt poc habitual per a la seva edat: ha creat empreses, participa en conferències i treballa en projectes tecnològics.
Aquest jove asturià és considerat un dels emprenedors més joves d’Espanya. La seva història va començar quan només tenia 8 anys, moment en què es va incorporar a Genius School, una escola d’emprenedoria per a infants on va començar a formar-se en oratòria, treball en equip, comunicació i desenvolupament de projectes.
Amb només 11 anys ja va començar a facturar gràcies a una empresa d’impressió 3D. Avui, amb 14, assegura haver impulsat dos negocis i treballa també en un programari en fase beta pensat per ajudar enginyers en el disseny de ponts.
De robots per a persones grans a una mena de Google Maps per a supermercats
Marco no va començar encertant a la primera. Un dels seus primers projectes consistia en crear una web vinculada a robots humanoides amb intel·ligència artificial que poguessin ajudar persones grans.
La iniciativa no va acabar prosperant, però ell considera que li va servir per aprendre conceptes que normalment s’introdueixen molt més tard: elaborar una proposta de valor, estudiar la competència, presentar una idea o intentar convèncer possibles col·laboradors.
Un altre dels seus projectes va sorgir mentre anava a comprar amb el seu pare. No trobaven un determinat producte i se li va acudir crear una mena de Google Maps per a supermercats, capaç d’ajudar els usuaris a localitzar el que necessitaven. La idea va ser finançada amb 30.000 euros.
Pot ser realment productiu començar tan aviat?
La història de Marco planteja una pregunta inevitable: és positiu emprendre amb només 8, 11 o 14 anys?
Pot ser-ho, sempre que no es converteixi en una exigència constant ni substitueixi les necessitats pròpies de l’adolescència.
Aprendre a parlar en públic, organitzar-se, resoldre problemes, treballar en equip, gestionar errors o desenvolupar la creativitat són competències que poden ser útils durant tota la vida, encara que finalment el jove no acabi dedicant-se al món empresarial.
També pot ajudar a desenvolupar autonomia, iniciativa i confiança personal.
Però començar tan aviat no garanteix automàticament l’èxit futur. I, sobretot, no significa que un adolescent hagi de viure sotmès als mateixos nivells de pressió, productivitat o responsabilitat que un adult.
El risc: convertir la infància en una cursa de productivitat
Aquí apareix l’altra cara de l’emprenedoria juvenil.
Si l’objectiu passa a ser facturar cada vegada més, acumular projectes o convertir qualsevol estona lliure en temps productiu, pot aparèixer una pressió difícil de gestionar a una edat tan primerenca.
L’adolescència també és una etapa essencial per socialitzar, descansar, jugar, experimentar, equivocar-se i construir la pròpia identitat.
Per això, el benefici d’aquest tipus d’experiències dependrà molt de com es gestionin. Emprendre pot ser positiu si és una activitat que el jove escull, gaudeix i pot combinar amb els estudis, els amics, la família i el descans.
En canvi, seria més problemàtic si apareguessin estrès, ansietat, manca de son, por al fracàs o una exigència excessiva.
Marco assegura que continua fent vida de noi de 14 anys
Ell mateix insisteix que la seva activitat empresarial no li ha fet abandonar la seva adolescència.
«Jo vaig a l’escola, tinc els meus amics, jugo a bàsquet, estic amb la meva família i faig totes les coses que fa un noi de 14 anys», explica.
Per a Marco, la diferència es troba en la manera de gestionar el temps. Considera que una part important del dia es pot perdre en activitats que no aporten res i defensa dedicar aquestes hores a allò que realment interessa a cadascú.
En el seu cas són els projectes empresarials, però ell mateix reconeix que per a una altra persona pot ser jugar a futbol, estudiar o dedicar-se a qualsevol altra afició.
Creativitat i constància, les seves dues claus
Marco Bermúdez considera que la primera qualitat que necessita un emprenedor és la creativitat.
No només per trobar una idea, sinó per saber desenvolupar-la quan apareixen dificultats i evitar abandonar un projecte cada vegada que alguna cosa no funciona.
La segona és la constància. Segons explica, és important saber quan toca treballar, però també quan cal descansar. Una idea especialment important tenint en compte que encara és menor d’edat i ha de compatibilitzar els seus projectes amb l’escola i la seva vida personal.
Li serà beneficiós en el futur?
Ningú pot assegurar que haver començat a emprendre als 8 anys faci que Marco tingui més èxit professional o personal quan sigui adult.
El que sí que pot deixar-li aquesta experiència és un conjunt d’habilitats personals i professionals poc habituals a la seva edat: comunicació, iniciativa, tolerància al fracàs, capacitat per presentar projectes i experiència resolent problemes reals.
Però el veritable indicador que aquesta experiència és positiva no serà només quant factura ni quantes empreses crea. També dependrà de si pot mantenir els estudis, les amistats, el descans, l’esport i el benestar emocional sense convertir la seva adolescència en una jornada laboral permanent.
De moment, ell assegura que és exactament així com ho viu: «No he deixat de fer les coses d’un noi de la meva edat, però venint a aquests esdeveniments i emprenent també m’ho passo molt bé».
I potser aquesta és la clau perquè l’emprenedoria als 14 anys sigui una oportunitat i no una càrrega: que continuï sent una activitat que li desperta curiositat i diversió, i no una obligació per demostrar constantment que ha de produir més que els altres.
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