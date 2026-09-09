Dues dones paletes avisen: els errors en una reforma poden costar milers d’euros
Les professionals expliquen quins errors cal evitar abans de començar una obra a casa
Fer una reforma a casa pot il·lusionar al principi, però es pot convertir en un maldecap si no es planifica bé. Pressupostos que augmenten, terminis que s’allarguen i problemes que apareixen quan l’obra ja està avançada són algunes de les situacions més habituals.
Dues dones paletes han volgut alertar, a través de les xarxes socials, sobre alguns dels errors més freqüents que es cometen en les reformes d’habitatges i que poden acabar sortint molt cars.
El seu principal consell és clar: estalviar en les partides equivocades pot acabar costant molts més diners.
No tot consisteix a triar bons acabats
Quan pensem en una reforma, sovint ens fixem en la part més visible: la pintura, els mobles, les rajoles, el terra o les aixetes. Però aquestes professionals recorden que el més important és allò que queda amagat.
Una mala preparació de parets i terres pot provocar problemes al cap de poc temps. Si es col·loquen rajoles, parquet o altres materials sobre superfícies desnivellades o amb humitats sense tractar, és probable que acabin aixecant-se, esquerdant-se o deteriorant-se.
Per això, abans de pensar en l’estètica, cal assegurar-se que la base de l’obra està ben executada.
Coordinar els professionals és essencial
Un altre dels errors habituals és la falta de coordinació entre els diferents oficis que participen en una reforma integral.
Paletes, electricistes i lampistes han de treballar de manera coordinada. Si cada professional fa la seva feina sense tenir en compte la resta, pot passar que s’hagin de tornar a obrir parets, refer regates o modificar instal·lacions que ja s’havien acabat.
Això significa més hores de feina, més materials i, sobretot, un augment del pressupost de la reforma.
Una bona planificació prèvia pot evitar molts d’aquests problemes.
Les presses també poden sortir cares
Les dues professionals també adverteixen sobre la importància de respectar els temps d’assecatge dels materials.
El ciment, els morters i altres productes utilitzats en la construcció necessiten un temps determinat per assecar-se i consolidar-se correctament.
Accelerar aquests processos per acabar abans pot provocar esquerdes, filtracions, despreniments o humitats més endavant.
Per això, intentar guanyar uns dies durant l’obra pot acabar generant reparacions molt més costoses en el futur.
Estalviar sí, però amb criteri
Un altre dels grans errors és buscar el pressupost més barat sense analitzar què inclou realment.
Reduir costos en mà d’obra qualificada o en materials essencials pot resultar atractiu al principi, però pot acabar generant una despesa molt superior si l’obra s’ha de tornar a fer.
Les professionals recomanen comparar pressupostos, preguntar exactament què inclou cada partida i assegurar-se que els treballs més importants quedin ben executats des del principi.
En una reforma, el que sembla més barat no sempre és el que acaba costant menys.
Les dones també tenen el seu lloc a la construcció
Els consells d’aquestes professionals també posen sobre la taula una altra realitat: la presència cada vegada més visible de les dones en la construcció.
Durant dècades, oficis com el de paleta, electricista, mecànic o fuster s’han associat gairebé exclusivament als homes. Aquesta masculinització de determinades professions ha contribuït a crear la falsa idea que hi ha feines que no són adequades per a les dones.
Però la realitat demostra tot el contrari.
Les dones poden treballar en la feines de paleta, la construcció, la fontaneria, l’electricitat i en qualsevol altre ofici per al qual tinguin formació, experiència i capacitat.
La visibilitat de professionals com aquestes dues paletes ajuda a trencar estereotips laborals que durant molts anys han condicionat qui podia ocupar determinats llocs de treball.
Les xarxes socials també estan ajudant a mostrar una realitat que sempre ha existit però que sovint ha quedat amagada: les dones també treballen a peu d’obra, dirigeixen reformes i dominen oficis tradicionalment masculinitzats.
Una barrera que, a poc a poc, es comença a desmitificar, però que encara necessita continuar caient perquè l’elecció d’una professió depengui de les capacitats i les vocacions, i no del gènere.
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