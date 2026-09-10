Estalviar sense bones accions no serveix: els consells de l’economista Pablo Gil per fer créixer els diners
L’expert recomana automatitzar l’estalvi, evitar les compres impulsives i donar una funció concreta als diners que apartem cada mes
Moltes persones es proposen estalviar diners, però no sempre ho fan de la manera més eficaç. El més habitual és esperar a final de mes, mirar què ha sobrat del sou i intentar guardar-ne una part. El problema és que, quan arriba aquell moment, sovint els diners ja han desaparegut entre despeses fixes, compres impulsives, oci i petits capricis.
Segons l’economista Pablo Gil, aquesta és precisament una de les principals errades que cometem. L’expert defensa que l’estalvi no ha de ser el que fem després de gastar, sinó una decisió que hem de prendre abans.
En paraules de Gil, el problema és que moltes persones “decideixen estalviar després d’haver gastat”. És a dir, primer consumeixen i després intenten guardar el que queda. Per a l’economista, el procés hauria de ser exactament al revés.
Les errades més habituals quan intentem estalviar
Una de les grans dificultats és confiar massa en la força de voluntat. Quan els diners continuen disponibles al compte corrent, és fàcil acabar utilitzant-los per a coses que inicialment no teníem previstes.
Aquí apareixen les anomenades despeses impulsives: compres que fem perquè disposem dels diners en aquell moment, però que no responen a cap necessitat real.
Pablo Gil considera que aquesta manera d’actuar dificulta molt qualsevol classe de planificació financera. Si gastem tot el que tenim disponible, mai no aconseguirem construir un coixí econòmic estable.
Una altra errada és plantejar l’estalvi com un objectiu massa ambiciós. Intentar guardar una quantitat molt elevada pot provocar que abandonem al cap de poc temps. En canvi, començar amb una xifra assumible i mantenir-la de manera constant pot ser molt més efectiu.
La clau: estalviar abans de començar a gastar
La proposta de Pablo Gil és senzilla: automatitzar l’estalvi.
Això significa programar una transferència automàtica el mateix dia que rebem la nòmina. D’aquesta manera, una part dels nostres ingressos desapareix del compte corrent abans que tinguem l’oportunitat de gastar-la.
Per exemple, l’expert planteja la possibilitat de destinar aproximadament un 10% dels ingressos mensuals a l’estalvi, sempre que la situació econòmica personal ho permeti.
Si una persona cobra 1.500 euros mensuals, podria apartar automàticament uns 150 euros. En un any, sense comptar possibles interessos, hauria acumulat uns 1.800 euros.
L’objectiu és convertir l’estalvi mensual en una despesa fixa més, igual que el lloguer, la hipoteca o els rebuts.
Un compte separat per evitar temptacions
Una altra de les recomanacions és enviar aquests diners a un compte bancari diferent del que utilitzem habitualment.
La idea és evitar veure constantment aquests diners disponibles. Com menys accessibles siguin, menys probabilitats hi haurà d’utilitzar-los per a una compra impulsiva.
Aquest sistema permet crear progressivament un coixí financer per afrontar imprevistos com una avaria del cotxe, una reparació a casa, una despesa mèdica inesperada o qualsevol altra situació que requereixi diners immediatament.
Estalviar no és suficient: també cal donar una funció als diners
Ara bé, estalviar sense una estratègia tampoc serveix de gaire. Un cop tenim un coixí d’emergència suficient, és important decidir què volem fer amb la resta dels diners.
Aquí entra en joc la inversió.
Pablo Gil ha defensat en diverses ocasions la importància de tenir una estratègia financera basada en la planificació i la diversificació. No es tracta simplement de buscar el producte que ofereixi més rendibilitat, sinó de decidir quina funció tindrà cada part dels nostres diners.
Una part pot quedar destinada al fons d’emergència, una altra a objectius a mitjà termini —com unes vacances, un cotxe o una entrada per a un habitatge— i una altra es pot destinar a inversions a llarg termini.
Com invertir correctament
Abans d’invertir, el primer pas és tenir clar el nostre perfil de risc. No totes les persones poden assumir les mateixes pèrdues ni tenen el mateix horitzó temporal.
Els diners que podem necessitar a curt termini no haurien d’estar exposats a inversions molt volàtils. En canvi, els estalvis destinats a objectius de llarg termini poden tenir més marge per assumir fluctuacions.
També és important evitar concentrar tots els diners en un únic actiu. La diversificació de les inversions permet repartir el risc entre diferents productes, mercats o tipus d’actius.
Per això, abans de contractar qualsevol producte financer, convé entendre bé com funciona, quines comissions té, quins riscos implica i quin termini d’inversió necessita.
Convertir l’estalvi en un hàbit
La gran lliçó de Pablo Gil és que l’estalvi no depèn tant de guanyar molts diners com de tenir un sistema.
Automatitzar una transferència, separar els diners del compte habitual i establir objectius concrets pot ajudar a evitar que el sou desaparegui abans d’acabar el mes.
El més important és canviar l’ordre habitual: primer estalviar i després gastar.
Només així és possible construir un coixí financer, afrontar imprevistos amb més tranquil·litat i, amb el temps, començar a invertir els estalvis per intentar fer créixer el patrimoni.
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