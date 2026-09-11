Quant ens podem gastar per les vacances? Un expert posa la xifra segons el nostre sou
José Luis Díaz recomana reservar entre un 5% i un 10% dels ingressos anuals per viatjar sense endeutar-se
Cada vegada que fem vacances, ens hem de preguntar: quant ens podem gastar sense posar en risc els nostres estalvis? L’inversor i formador financer José Luis Díaz proposa una regla senzilla: destinar-hi entre el 5% i el 10% dels ingressos anuals.
Això significa que una persona que guanyi 30.000 euros l’any podria reservar entre 1.500 i 3.000 euros anuals per a les vacances. Una quantitat que, segons l’expert, permet gaudir del descans sense desquadrar les finances personals, sempre que s’hagi planificat amb antelació.
Quant podem gastar realment en el concepte de vacances?
Per a José Luis Díaz, les vacances no s’haurien de tractar com una despesa excepcional que apareix de cop quan arriba l’estiu.
La seva recomanació és incorporar-les al pressupost anual, exactament igual que altres despeses previsibles com el lloguer, la hipoteca, les assegurances o determinats rebuts.
D’aquesta manera, una persona que vulgui disposar de 1.800 euros per a les vacances, per exemple, podria reservar uns 150 euros cada mes durant tot l’any en lloc d’haver d’assumir tota la despesa de cop.
La idea és senzilla: repartir el cost de les vacances durant 12 mesos permet arribar a l’estiu amb els diners preparats i redueix el risc d’haver de recórrer a préstecs o targetes de crèdit.
Per què recomana entre un 5% i un 10%?
Díaz considera raonable dedicar entre un 5% i un 10% dels ingressos anuals al descans i als viatges perquè aquest percentatge permet incloure les vacances dins d’una planificació financera més àmplia.
No es tracta, per tant, d’establir una xifra igual per a tothom. Una persona que ingressa 20.000 euros anuals no disposarà del mateix pressupost que una que en guanya 50.000.
El percentatge permet adaptar la despesa a la capacitat econòmica de cada persona.
En el cas dels 30.000 euros anuals, el càlcul deixa un pressupost d’entre 1.500 i 3.000 euros. Però aquesta quantitat també s’ha d’adaptar a les altres obligacions econòmiques, als estalvis disponibles i a l’existència o no de deutes.
El problema de pagar les vacances amb préstecs
L’advertència de l’expert no és menor. Segons les dades que cita Díaz, 3 de cada 10 espanyols que marxen de vacances acaben demanant un préstec per assumir-ne les despeses.
El préstec mitjà arribaria als 6.000 euros i es podria trigar entre 12 i 18 mesos a retornar-lo.
Això pot provocar una situació especialment complicada: continuar pagant les vacances de l’estiu anterior quan ja s’apropa el següent període vacacional.
Per aquest motiu, una de les principals recomanacions de l’expert és evitar endeutar-se per anar de vacances i començar a preparar aquesta despesa molts mesos abans.
El truc de l’expert per aconseguir estalviar
La seva recomanació és separar automàticament entre un 10% i un 15% del sou tan bon punt entren els ingressos.
Aquests diners haurien d’anar a un compte separat i, si és possible, que no sigui excessivament fàcil d’utilitzar per a les despeses quotidianes.
La clau és canviar l’ordre habitual. En lloc de gastar durant el mes i intentar estalviar els diners que sobren, Díaz proposa apartar primer l’estalvi i gestionar les despeses amb la quantitat restant.
Aquesta automatització també evita haver de prendre cada mes la decisió conscient d’estalviar.
Estalviar no depèn només de tenir un sou alt
Un altre dels missatges de l’expert és que una bona salut financera no depèn únicament de tenir ingressos elevats.
Els hàbits financers tenen un paper fonamental. Una persona amb uns ingressos alts pot tenir problemes econòmics si gasta sistemàticament tot el que cobra, mentre que algú amb un salari més moderat pot construir progressivament un coixí d’estalvi si manté una planificació constant.
Segons Díaz, l’estalvi també proporciona alguna cosa més que diners acumulats: llibertat de decisió. Disposar d’un coixí financer permet afrontar imprevistos, aprofitar oportunitats o prendre decisions laborals sense tenir una necessitat econòmica immediata.
Consells per arribar a les vacances amb els diners preparats
La principal recomanació és començar a pensar en les vacances com una despesa anual prevista i no com un desemborsament inesperat.
Calcular entre un 5% i un 10% dels ingressos anuals, dividir aquesta quantitat entre dotze mesos i automatitzar una transferència mensual pot facilitar molt l’objectiu.
També és recomanable mantenir els estalvis per a les vacances en un compte separat, revisar periòdicament el pressupost i evitar finançar viatges que després obliguin a pagar interessos durant mesos.
Les aplicacions de finances personals i altres eines tecnològiques també poden ajudar a controlar les despeses i comprovar si s’està complint l’objectiu mensual.
En definitiva, el consell de José Luis Díaz no passa necessàriament per renunciar a les vacances, sinó per preparar-les amb temps. Destinar-hi una quantitat coherent amb els nostres ingressos i estalviar durant tot l’any pot permetre gaudir del viatge sense convertir la tornada de les vacances en un problema per a la butxaca.
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