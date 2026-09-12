De 1.100 euros a Espanya a 8.000 francs a Suïssa: la bretxa salarial que empeny molts joves a marxar
Professionals qualificats busquen fora els sous i les oportunitats que no troben al mercat laboral espanyol
La diferència entre els sous a Espanya i a Suïssa continua sent un dels factors que expliquen per què molts joves professionals decideixen marxar a l’estranger. La combinació de salaris baixos, habitatge car i poca capacitat d’estalvi fa que, per a alguns perfils qualificats, construir un projecte de vida a Espanya sigui cada vegada més difícil.
És en aquest context que països com Suïssa es converteixen en una destinació atractiva per a treballadors amb estudis superiors, perfils tècnics i professionals especialitzats que busquen millors salaris i més capacitat d’estalvi.
El cas de Mateu Seguí, enginyer de telecomunicacions espanyol que fa gairebé una dècada que viu a Suïssa, exemplifica aquesta realitat.
Què està passant a Espanya?
Una de les principals dificultats per a molts joves és que el sou no sempre creix al mateix ritme que les despeses bàsiques.
El preu de l’habitatge, els lloguers elevats i el cost de vida fan que una part important del salari desaparegui cada mes abans fins i tot de poder pensar en estalviar.
Això afecta especialment els joves qualificats, que després d’anys d’estudis i formació poden trobar-se amb sous inicials que consideren insuficients per independitzar-se, comprar un habitatge o començar a acumular patrimoni.
Aquest és precisament el que li va passar a Mateu Seguí.
Un enginyer amb un sou de 1.100 euros
Seguí va estudiar Enginyeria de Telecomunicacions, una carrera exigent i amb una elevada especialització tècnica.
Quan va acabar els estudis, explica que el seu salari rondava els 1.100 euros mensuals.
Per a ell, aquella remuneració no compensava l’esforç acadèmic ni li permetia avançar cap als seus objectius econòmics.
“Havia estudiat una carrera molt exigent i amb aquell sou era impossible construir patrimoni”, explica.
A partir d’aquí, va començar a valorar opcions a l’estranger.
Suïssa, el destí escollit
Després d’analitzar diferents possibilitats, Seguí va decidir traslladar-se a Suïssa, on va aconseguir feina en una consultora.
La seva situació econòmica va canviar de manera notable.
Després de nou anys vivint al país, assegura que els sous a Suïssa poden situar-se entre 6.000 i 8.000 francs mensuals, especialment en determinats perfils professionals qualificats.
La diferència amb el salari que cobrava a Espanya és molt significativa.
Segons la seva experiència, el sistema suís ofereix una recompensa econòmica molt més elevada a qui treballa en sectors qualificats, tot i que també cal tenir en compte que el cost de vida a Suïssa és considerablement més alt.
Qui decideix marxar d’Espanya?
No hi ha un únic perfil, però sovint es tracta de joves amb estudis universitaris, enginyers, professionals tecnològics, sanitaris o especialistes que consideren que a Espanya tenen poques opcions per progressar al ritme que voldrien.
També hi ha persones que marxen sense estudis superiors, especialment cap a països on determinades feines manuals, industrials o de serveis estan millor remunerades.
El denominador comú acostuma a ser el mateix: buscar millors oportunitats laborals, salaris més alts i més capacitat d’estalvi.
Per a molts, la decisió no és només professional. També té a veure amb poder independitzar-se abans, estalviar, invertir o plantejar-se la compra d’un habitatge.
Cobrar més no significa gastar sense control
Tot i destacar els sous elevats de Suïssa, Seguí insisteix que guanyar més diners no serveix de gaire si també augmenta el nivell de despesa.
Per això defensa un estil de vida controlat, especialment en partides com l’habitatge.
“Si vols sortir del pou financer, hauràs de fer sacrificis”, afirma.
La seva estratègia ha consistit a utilitzar la feina assalariada com una eina per acumular estalvis i construir patrimoni, amb la mirada posada en projectes futurs.
Estalviar i invertir per avançar
Seguí explica que ser treballador per compte d’altri mai no ha estat necessàriament el seu objectiu final, però sí que ho considera un pas fonamental per començar a generar capital.
La seva filosofia implica combinar estalvi i inversió i evitar que l’augment dels ingressos es tradueixi automàticament en més despesa.
El seu cas reflecteix una realitat cada vegada més visible: molts professionals no marxen d’Espanya només perquè vulguin viure una experiència a l’estranger, sinó perquè consideren que fora poden trobar condicions econòmiques i professionals més favorables.
La història de Mateu Seguí resumeix aquesta diferència de manera molt clara: passar d’un salari d’uns 1.100 euros mensuals a Espanya a moure’s en una franja de 6.000 a 8.000 francs a Suïssa.
Una bretxa que ajuda a entendre per què, per a alguns joves, fer les maletes s’ha convertit en una via per progressar professionalment i econòmicament.
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