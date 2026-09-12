Fins a 168 euros d’estalvi en futbol i una llum més cara: les factures que has de revisar abans de la tornada a l’escola
Telefonia, futbol i electricitat concentren alguns dels canvis en les llars catalanes aquest setembre
Marcos Rodríguez
La tornada a l’escola torna a posar a prova l’economia de milers de llars catalanes. Però el setembre no només comporta la despesa en llibres, material escolar o activitats extraescolars. També és un dels moments de l’any en què moltes famílies tenen l’oportunitat de revisar les grans factures domèstiques i comprovar si continuen pagant més del compte.
En aquest context, telefonia, futbol i electricitat concentren alguns dels canvis més rellevants de les últimes setmanes, segons una anàlisi elaborada per l’empresa comparadora Roams sobre l’inici de la nova temporada.
Fins a 168 euros menys
Un dels canvis més significatius afecta els qui segueixen el futbol des de casa. Movistar ha modificat la seva oferta i ja no obliga a contractar Movistar Plus per afegir determinats paquets de futbol, una decisió que permet abaratir el cost per a alguns clients.
«Abans, contractar futbol implicava sí o sí afegir Movistar Plus; ara que van per separat, la rebaixa arriba als 168 euros l’any, un alleujament que arriba precisament als clients amb factures mensuals més altes», explica Ana de la Torre, experta en telefonia de Roams.
La competència també es mou en el segment de baix cost. Lowi ha incorporat DAZN al seu catàleg i permet contractar DAZN Fútbol per 14,99 euros mensuals durant el primer any, cinc euros menys que el preu habitual indicat per la plataforma al seu web, segons les dades recopilades per Roams.
L’anàlisi de la companyia apunta, a més, a un canvi d’estratègia entre els operadors. La competència ja no se centra tant a rebaixar el preu de la fibra, sinó a afegir més gigues, televisió i continguts esportius a les tarifes.
La llum no dona treva
L’altra gran factura que convé vigilar és l’electricitat: el rebut de la llum. Després d’un estiu que Roams qualifica com el més car dels últims quatre anys, el setembre no està comportant, de moment, l’alleujament que moltes llars podien esperar amb la reducció de l’ús de l’aire condicionat.
Segons les estimacions de la comparadora, basades en els preus del mercat regulat i la seva pròpia base de dades per a les tarifes estables, el preu mitjà de l’energia al setembre se situa al voltant de 0,285 euros per kWh en la tarifa regulada, davant dels 0,139 euros per kWh en una tarifa de preu estable. Per a la llar tipus utilitzada en la seva metodologia, la factura podria situar-se al voltant dels 116 euros en el mercat regulat davant d’uns 73 euros en una tarifa estable.
La diferència també s’aprecia respecte de l’agost. Els experts calculen que el preu mitjà del kWh ha augmentat un 22% en la tarifa regulada en el que portem de setembre, mentre que en les tarifes estables l’increment seria del 2%.
«El més important és revisar la tarifa abans que arribi la factura, no després», resumeix Sergio Soto, expert en energia de Roams, que adverteix que els usuaris han de comprovar les condicions que tenen contractades abans dels mesos de major consum energètic.
La conclusió, per tant, és que la tornada a l’escola també pot ser un bon moment per fer comptes més enllà del material escolar. Comparar la factura del mòbil, revisar els paquets de televisió o futbol i analitzar les condicions de la tarifa elèctrica pot permetre a les llars detectar despeses que han canviat durant l’estiu. El setembre no només marca el retorn a les aules: també pot ser el moment de posar ordre a les factures abans que arribi el pròxim rebut.
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