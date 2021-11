El descens de les temperatures anuncia la proximitat d’una de les èpoques més especials de l’any. El Nadal s’apropa i els catàlegs d’interiorisme s’omplen amb les noves tendències que marcaran la decoració nadalenca d’aquesta temporada. Un any més, la confecció artesanal es presenta com una de les formes d’engalanar la llar que cada vegada captiva més persones. La tela de lli, la llana, el feltre o el paper són alguns dels materials amb què es poden elaborar tota classe d’objectes, com ara petits arbres, boles de Nadal, estrelles i altres elements tradicionals. L’aposta per reutilitzar i reciclar desperta la imaginació dels amants del bricolatge per omplir la casa amb llums i colors.

En relació amb aquesta tendència, en els últims anys, ha crescut el desig per transportar les tonalitats i les textures de la naturalesa a l’interior. La molsa, les pinyes o inclús les branques d’avets cada vegada guanyen més protagonisme. De fet, a partir d’aquestes matèries, es poden idear ornaments per les cadires amb corones de fulles, els gerros amb branques seques o els panys de paret amb troncs on es poden penjar cintes. Es tracta d’un estil nòrdic que cada vegada té més pes a casa nostra i que combina a la perfecció amb materials nobles com la fusta, que aporta un toc rústic a les estances, o les espelmes, que ajuden a crear un ambient de caliu i confort.

Els tons que conjuguen amb aquesta decoració inspirada en la naturalesa són el verd, el blanc i el vermell, els colors tradicionals de les festes. Malgrat la seva hegemonia, enguany també seran tendència altres combinacions cromàtiques, com ara el daurat i el platejat o el daurat i el blau. I és que les possibilitats són infinites, ja que també es pot jugar amb una escala de rosats i violetes a l’hora de vestir l’arbre de Nadal i tots els elements que el rodegen com els regals, les garlandes o els mitjons, que enguany arriben amb nous patrons florals, de ratlles i altres estampats. I, com cada any, l’estrella tindrà una gran rellevància i no només al capdamunt de l’avet, sinó també en altres espais com poden ser les prestatgeries, les finestres o les portes.