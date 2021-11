L’any 1964 Domingo Zabala va crear una empresa al sector immobiliari. Es tractava d’un negoci familiar que donava la màxima importància a garantir les estructures i qualitat dels acabats, i que en aquests més de 50 anys ha construït més de 20 edificis a Manresa. Però des de la seva creació, Zabala ha hagut de fer front a tot tipus de situacions, sent una de les més crítiques la de la crisi immobiliària de fa més d’una dècada, que la va obligar a reconvertir-se en una empresa de rehabilitació i compra-venda d’immobles.

En aquell moment el somni que en el seu dia va tenir Domingo Zabala de construir edificis de gran qualitat es va aturar, però en cap cas es va acabar. I és que ara fa tot just un any Zabala va tornar a la seva idea original, cercant una solució per a un solar situat a una ubicació privilegiada de Manresa, a la Carretera Santpedor amb el Passatge Torras.

És aquí on, fruit de la col·laboració entre Zabala Gestió d’Immobles, una Gestora de Cooperatives i un arquitecte manresà va néixer el projecte Cooperlive, que construirà el Residencial Guixera.

Què és una cooperativa d’habitatge?

Però, com funciona una cooperativa d’habitatge? Principalment es pot definir com una agrupació de persones que fan una autopromoció. Un dels seus requisits és que no pot tenir ànim de lucre, fet que permet eliminar intermediaris i construir amb les millors qualitats i preus.

Els socis de les cooperatives que es decideixen a construir un habitatge estan assessorats per gestors professionals i un cos tècnic que supervisa el projecte, participant de les decisions més rellevants. En el cas del Residencial Guixera la gestora de Cooperatives és ADU —que suma més de 2.600 habitatges construïts i 70 habitatges en estudi o construcció a Catalunya— i el despatx d’arquitectes és Barcelona Pastor + Associates, amb el manresà Carles Pastor al capdavant.

Quins avantatges té?

A l’hora de garantir un projecte d’aquest tipus la llei Catalana sobre Cooperatives obliga a tenir una entitat bancària que avali el projecte, assegurant que totes les aportacions dels socis es facin a l’entitat i no a cap empresa ni persona física externa. Per tant, és aquesta entitat la que garanteix tant els fons dipositats com l’acabament de l’obra. A més, tothom pot accedir al sistema cooperatiu, ja que actualment només cal tenir un 5% de l’import de l’habitatge.

A hores d’ara ja han quedat clars alguns dels avantatges dels habitatges cooperatius, però no pas tots. Així, també hi hem de sumar la possibilitat d’estalviar un mínim d’un 20% respecte d’una promoció tradicional, l’opció de personalitzar els habitatges, diversos avantatges fiscals i la possibilitat d’accedir a finançaments amb aportacions més flexibles. Bé, i un darrer avantatge que respon a l’objectiu que Zabala persegueix des de fa més de 50 anys: garantir que la qualitat i els acabats de l’immoble són excel·lents, ja que el sistema cooperatiu fuig de la cobdícia d'algunes empreses promotores.

I d’aquesta manera és com arribem a la construcció del Residencial Guixera. Un projecte que, com asseguren des de la pròpia empresa, ha generat interès tant entre la gent jove que busca el seu primer habitatge com entre aquells que volen deixar enrere el món del lloguer per poder dir la seva en la construcció del seu habitatge.

Aquest projecte, que des de l’empresa manresana es viu amb satisfacció i il·lusió, és a punt de fer-se realitat. Per aquest motiu no és d’estranyar que tanta gent s’hagi volgut sumar als avantatges del moviment cooperatiu, fent que tan sols quedin tres pisos per adjudicar dels tretze que es construiran en total. Sens dubte, una forma diferent i molt intel·ligent d’accedir a un nou habitatge.