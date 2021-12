La crisis de la COVID-19 ha deixat un escenari poc comú i que capgira el que fins ara era una crua realitat, hem passat d’un clar i preocupant èxode rural - dels camps a la ciutat- a un massiu èxode urbà on la població de les grans ciutats busquen allunyar-se del focus urbà i prioritzar la tranquil·litat i benestar que transmeten els espais rurals. És en aquest context on entren en joc les petites empreses i, principalment, immobiliàries que porten molts anys operant per la zona de la Catalunya central (Osona, Bages i Berguedà), però que a causa de la crisis sanitària ha trobat l'oportunitat d’estendre’s arreu de Catalunya, ja sigui platja o muntanya apaivagant la necessitat de les persones cosmopolites de sortir de les grans ciutats i els murs de formigó després del dur confinament.

Aquest és el cas de Finques Lluçanès, una petita immobiliària a Prats de Lluçanès, on han notat un gran augment en la demanda de finques, sobretot cases amb jardí o sortides a l’exterior i que es trobin a espais verds ja que la gent necessita esbargir-se del caos, les presses i les simples finestres de la majoria de pisos. Els temps canvien i les necessitats de les persones també, és per això que s’ofereix un gran ventall de possibilitats per poder suplir les necessitats i ambicions de tothom al moment de buscar una segona residència o fer un canvi de vida.

Casa a Santa Creu de Joglar (Olost)

Impressionant casa rústica amb 300 m2 de superfície. Diposa de 5 habitacions i 2 banys. Habitatge reformat, mantenint elements com la fusta i la pedra.

Més informació i fotografies a Casa en venda a Santa Creu de Joglar (Olost).

El teletreball ha sigut la gran novetat dels últims anys en quant a innovacions en el món laboral, aportant així un gran benefici per a la gran majoria de treballadors que s’hi han adherit. En aquest sentit, els habitatges de Finques Lluçanès són perfectes per realitzar aquest teletreball, disposem d’espais amplis i tranquils, adaptables a qualsevol feina sigui quina sigui la teva professió i si et sents abromat tens diverses opcions per desemboirar-te, pots sortir al balcó i respirar aire pur, mentre observes les meravelloses vistes del poble en qüestió; pots prendre un cafè al jardí tranquil·lament o sortir a fer una passejada pels verds voltants de la teva casa. Així doncs les noves tecnologies han permés relaxar l’atmosfera de les relacions socials i laborals permetent fer una reunió important des de qualsevol punt del territori, sense la necessitat de ser al despatx.

Pis de 4 habitacions amb terrassa en venda a Prats de Lluçanès

Pis de més de 100 m2 amb 4 habitacions i 2 banys. Tiene la cocina completamente equipada y dispone de armarios empotrados. Destaca su agradable terraza con vistas.

Més informació i fotografies a Pis en venda a Prats de Lluçanès.

Finalment i si la situació familiar implica infants, podem ajudar-vos a buscar el millor ambient per a vosaltres però també per a ells, recuperant així la tradició ja gairebé perduda de poder jugar al carrer i relacionar-se amb altres nens a qualsevol punt del municipi sense la necessitat d’una pantalla. A més a més, gaudiran d’un paratge natural ideal per al seu creixement, ja que no és en va la famosa frase “la naturalesa és sabia”.