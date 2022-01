Si ja has decidit que amb el nou any invertiràs en un nou habitatge, estàs en el moment perfecte. La temporada de rebaixes es fa notar al mercat immobiliari, tal com demostrem amb tots aquests Pisos en venda a Manresa, immobles amb preus a partir dels 49.000 euros, ideals per reformar i convertir-los en la teva futura llar.

Pis baix per reformar amb pati i 2 habitacions per 49.000 euros Magnífica oportunitat, amb baixada de preu, perquè puguis convertir-la a la casa dels teus somnis. Disposa d'una superfície de 76m2. Actualment està distribuït en 2 habitacions, 1 bany, saló-menjador amb cuina americana, pati i vestíbul. Més informació i fotografies a Pis en venda a Manresa. Pis baix al centre de Manresa per 64.500 euros Immoble molt funcional al centre, amb una superfície de 41m2. Està distribuït en 1 habitació, saló-menjador, cuina i 1 bany. Més informació i fotografies a Pis en venda a Manresa. Pis de 88m2 a General Prim per 92.300 euros Pis ideal per deixar volar la teva imaginació i convertir-lo a la teva llar somniada. Compte amb àmplies estades, per no tenir problemes d'espai. Disposa de gran galeria i terrassa. Sens dubte una gran oportunitat. Més informació i fotografies a Pis en venda a Manresa.