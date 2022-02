Treu les maletes i prepara't a passar unes fantàstiques vacances en aquestes cases i pisos de lloguer a Girona. Senderisme, ciclisme, passejades, esports aquàtics, desconnexió i relaxació, tu decideixes com gaudir d'uns dies inoblidables a la Costa Brava.

Casa amb piscina a Calonge

Aquest xalet amb gran piscina es troba a La Pineda, a 8 minuts de la platja.

Disposa de 3 dormitoris amplis i 3 banys. El saló amb llar de foc i l'àmplia cuina són bones alternatives per passar agradables moments quan es retiri el sol.

Més informació i fotografies a casa de lloguer per vacances a Calonge, Girona.

Piscina, natura i muntanya, aquí et sentiràs com un rei

Disposar d'una zona de lectura és un autèntic luxe al lloc que triem per passar les vacances. Si a més comptes amb un entorn envoltat de natura, uns espais exteriors on esgotar les hores del dia, aquesta és la casa que busques.

El saló amb biblioteca és un dels seus atractius més grans.

La casa és ideal per anar-hi en família o amb amics, ja que compta amb 4 dormitoris, 3 banys i una gran cuina amb menjador.

Més informació i fotografies de casa de lloguer per a vacances a Platja d'Aro, Girona.

Pis a S'Agaró, a primera línia de mar

Té una ubicació privilegiada a la costa, a la primera línia de mar d'un dels pobles més bonic de la Costa Brava.

L'habitatge és un luxós apartament en planta baixa en residència exclusiva, amb dos dormitoris, ampli saló amb cuina oberta, dormitori, gran porxo i petit jardí privat, directament adjacent a piscines i jardins comunitaris.

Les dues habitacions dobles tenen llits amb somier de 2,10 m de llargada. El tercer dormitori té un llit plegable i escriptori i pot servir com a sala de treball o lloc per dormir per a una cinquena persona. Les habitacions estan totes equipades amb aire condicionat.

Més informació i fotografies de pis de lloguer per vacances a Girona.

Apartament a Port d'Aro, oblida't de tot i vine a descansar

Preciós apartament amb vistes magnífiques al port, a 1 minut de la platja i del Club Nàutic de Platja d´Aro.

Consta de 2 habitacions suite dobles, una amb llit de matrimoni i una altra amb 2 llits individuals. Els banys són complets, un amb banyera i un altre amb dutxa. Capacitat màxima de 4 persones, internet WIFI recarregable.

La cuina està equipada amb tot el necessari. Des del menjador s'accedeix a la terrassa decorada amb molt d'encant per poder passar unes vacances inolvidables.

Més informació i fotografies de pis de lloguer per vacances a Girona.