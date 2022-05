En aquestes dates ja comencem a pensar en l'estiu, per això aquesta setmana ens desplacem fins a Lloret de Mar, per visitar interessants habitatges, ideals per escapades i vacances. Posa't còmode i ves fent una ullada a tots aquests Pisos en venda a Lloret de Mar.

Apartament en venda a Lloret de Mar Coquet habitatge situat a poca distància a peu del passeig marítim, en una zona cèntrica, tranquil·la i ben comunicada. Té un lluminós saló amb cuina americana, 1 dormitori i 1 bany complet. Més informació i fotografies a Apartament en venda a Lloret de Mar. Apartament amb piscina en venda a Lloret de Mar Bonic habitatge totalment reformat i moblat, situat a 5 minuts a peu de la platja. Està composat d'1 ampli dormitori, saló amb cuina equipada, bany amb dutxa i terrassa amb accés a la piscina comunitària. Més informació i fotografies a Apartament en venda a Lloret de Mar. Apartament amb vistes en venda a Lloret de Mar Fabulós habitatge, reformat amb molt d'estil. Destaca la seva gran terrassa amb vistes a la muntanya. Disposa d'1 dormitori i 1 bany complet. Saló-menjador amb cuina oberta. Es troba en un lloc privilegiat i tranquil. Té piscina comunitària. Més informació i fotografies a Apartament en venda a Lloret de Mar.