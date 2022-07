L’Agència Tributària va posar divendres passat a disposició dels possibles beneficiaris el formulari en línia per sol·licitar l’ajut de 200 euros per a persones amb ingressos baixos i patrimoni, que atorga el govern espanyol.

El decret que contempla l’ajut estableix que els sol·licitants tenen fins al 30 de setembre per demanar-lo i l’Agència Tributària podrà fer els pagaments en els tres mesos següents, fins a finals d’aquest any. Tot i això, Hisenda està treballant per fer, el més àgil possible, la tramitació.

L’ajut es concreta en un pagament únic de 200 euros, que va destinat a treballadors i persones a l’atur que visquin en llars on la suma de les rendes dels convivents sigui inferior a 14.000 euros l’any (el 2021) i amb un patrimoni, descomptant l’habitatge habitual, que no superi els 43.196 euros.