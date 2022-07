Aquesta setmana ens aturem a visitar Pisos amb piscina en venda a Manresa. En concret, habitatges de 3 dormitoris, els més sol·licitats per les famílies. Ha arribat el moment de fer-te amb la casa amb la què fa temps somies per a tu i per als teus.

Pisos amb piscina en venda a Manresa Pis amb piscina en venda a Manresa Gran oportunitat per a aquest habitatge de 124m2, al cor de Manresa, llest perquè l'estrenis tu. Es distribueix en 3 habitacions i 2 banys i compta amb piscina comunitària. Més informació i fotografies a Pis amb piscina en venda a Manresa. Pis de 3 habitacions amb piscina en venda a Manresa Ampli habitatge de 115m2 al centre de Manresa i llest perquè realitzis la teva mudança. L'habitatge està dividit en 3 habitacions i 1 bany, saló-menjador i cuina. Compte amb piscina comunitària. Més informació i fotografies a Pis amb piscina en venda a Manresa.