Aquesta setmana ens traslladem fins a Barcelona per destacar diferents pisos de lloguer. Immobles de diferents característiques, ideals per fer el dia a dia a la ciutat. Tant si t'has de mudar per motius d'estudis, feina o altres projectes, aquest article d'habitatge et resultarà molt útil.

Pisos de lloguer a Barcelona La plataforma Spotahome, especialitzada en el lloguer de vivenda, compta amb una interessant oferta de pisos de lloguer a Barcelona. Immobles a diferents zones de la ciutat, amb variades característiques, els quals s'adapten per tant a diferents necessitats. D'altra banda, HousingAnywhere, ofereix atractives habitacions per llogar a pisos compartits a Barcelona. Aquests experts en allotjament compten amb bonics habitatges, en espera de rebre els seus nous inquilins.