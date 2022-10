Una de les opcions que més força va guanyant en els últims mesos és la de comprar habitatges barats per posteriorment reformar-los, així que si hi estàs pensant, no ho dubtis. Des de Tucasa.com et portem algunes idees amb aquests Pisos en venda a Manresa.

PISOS EN VENDA A MANRESA PIS D'1 HABITACIÓ EN VENDA AL COSTAT DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA Pis a reformar, proper a l'Ajuntament i envoltat de tots els serveis. Consta de 48m2, distribuïts en 1 habitació, saló-menjador, cuina i 1 bany complet . PREU: 30.900 Euros. Més informació i fotografies a Pisos d'1 habitació en venda a Manresa que us ofereix VIVANTIAL. PIS DE 2 HABITACIONS AMB TERRASSA EN VENDA AL COSTAT DE LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE LA SEU Habitatge per reformar amb molt bona ubicació. Disposa de 75m2 i té 2 habitacions, 1 bany, saló-menjador amb terrassa i cuina. PREU: 39.000 Euros. Més informació i fotografies a Pisos de 2 dormitoris en venda a Manresa que us ofereix VIVANTIAL. PIS DE 3 HABITACIONS AMB TERRASSA EN VENDA A MANRESA Habitatge per reformar en una zona consolidada amb tot tipus de serveis com a centres de salut, centres educatius, zones verdes, comerços, supermercats, instal·lacions esportives, etc. Consta de 60m2 i compta amb 3 habitacions, 1 bany, saló-menjador amb terrassa i cuina. PREU: 41.000 Euros. Més informació i fotografies a Pisos de 3 habitacions en venda a Manresa que us ofereix VIVANTIAL.