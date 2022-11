La tendència dels preus de l’habitatge nou a Catalunya es manté a l’alça en aquest segon semestre de l’any. Si en el balanç de la primera part de l’exercici el sector va registrar un increment del 5,8% respecte l’any anterior, la qual cosa va situar les tarifes màximes en els 4.224 euros el metre quadrat segons els estudis de la Societat de Taxació, en aquest segon tram de l’any l’evolució fa apuntar a final d’any un increment al voltant del 6%.

L’actual mitjana de Catalunya és de 2.641 euros el metre quadrat. A la província de Barcelona, la última variació trimestral de les tarifes apunta a un increment del mig punt, segons recull el portal especialitzat idealista.com. Així, la mitjana del metre quadrat a la ciutat de Barcelona s’ha situat en aquest mes de setembre en els 2.732 euros, la qual cosa suposa mig punt percentual mes respecte el mes de juny i un augment de l’1,5% respecte el mes de setembre de l’any passat. A les comarques de la Catalunya Central els preus de l’obra nova també es continuen enfilant. A Berga, el preu s’ha situat en els 957 euros el metre quadrat, la qual cosa equival a l’1,6% més respecte el mes d’agost. A Manresa les tarifes dels habitatges nous es mantenen respecte a l’estiu però pateixen una baixada del 0,8% respecte l’últim trimestre. Amb tot, els preus es mantenen en els 1.136 euros el metre quadrat.

El turisme continua també condicionant els preus de l’obra nova, i en municipis d’una gran pressió residencial, com els de Cerdanya, les tarifes es disparen. Així, per exemple, a Alp el metre quadrat de sostre nou s’ha enfilat fins els 2.259 euros, és a dir 2,1% més que en l’últim càlcul trimestral. Per la seva banda, Puigcerdà ven aquesta tardor l’obra nova a 2.348 euros el metre quadrat, la qual cosa suposa un increment del 4,4% trimestral. Al costat de la capital cerdana, l’enclavament de Llívia ha situat els preus en els 2.262 euros el metre quadrat, la qual cosa suposa un increment del 5,5% respecte l’estiu.

Amb aquesta tendència a l’alça, el sector de l’habitatge fa repuntar també l’índex d’esforç immobiliari, el qual estableix la relació entre el preu de l’obra nova i el salari que necessita el treballador per pagar-lo. Actualment aquest índex se situa en els 8,3 anys de salari sencer per satisfer la compra de l’habitatge, un valor que, com el de les tarifes, és a Catalunya dels més alts de l’estat. Madrid, amb una mitjana e 3.968 euros el metre quadrat i el País Basc, amb 2.927 euros, són les comunitats més cares.