El nivell creixent de construcció de nous habitatges a Catalunya es tradueix en una estadística que situa el segon trimestre d’aquest 2022 amb un total de 5.055 operacions de compra venda al país. D’aquestes, 855 han estat d’habitatges nous lliures, 39 d’habitatges nous protegits i 4.172 d’habitatges usats. Durant tot el 2021 es van fer a Catalunya 87.903 operacions de compra venda, de les quals la gran majoria, 72.900 van ser per habitatges usats. De nous lliures se’n van comprar 14.277 i de nous protegits 726.

La tendència estableix un increment del preu de l’habitatge respecte l’any passat del 8,9% els nous i del 7,7% els de segona ma. Aquests augments suposen un increment del 2,5% respecte la tendència de fa un any, en l’últim trimestre de l’exercici 2021. Aquesta evolució ha condicionat el mercat de lloguer, que en alguns entorns també s’ha disparat i ha assenyalat els municipis més econòmics. Amb una mitjana nacional del lloguer en els 738 euros mensuals, per àmbits territorials els preus s’han fixa en els 505 euros a les comarques de Tarragona; els 425 euros en les de Lleida; 564 en les de Girona; i en els 810 mensuals a les comarques de Barcelona, un preu que pràcticament dobla els de Tarragona. A l’Alt Pirineu la mitjana és ara de 489 euros, amb, però, comarques molt diferenciades com ara la Cerdanya i l’Alta Ribagorça o el Pallars Jussà. En aquest sentit, el preu del lloguer a la Cerdanya és de 631 euros, mentre que el del Pallars Jussà és de 333 euros. A les comarques centrals el lloguer mig està en 498 euros.

L’encariment de l’obra nova ha rellançat el mercat del lloguer i, en paral·lel, la pressió de les immobiliàries de les grans capitals ha anat impulsant noves zones residencials al seu voltant. De la mateixa manera, ha situat algunes poblacions com les més barates del país. Així, segons l’Institut Català del Sol, hi ha un centenar de municipis amb el preu del lloguer mitjà està per sota dels 400 euros, entre els quals capitals com ara Berga, Ripoll, Tortosa o Tàrrega. Aquesta estadística fixa el poble del Masroig, al Priorat, com el més barat per llogar amb un preu mig de 267 euros. A Continuació se situen Masdenverge, al Montsià, amb una tarifa mitjana de 271 euros al mes; la Sénia, a la mateixa comarca, amb un preu de 275 euros; Ulldecona, a 283 euros; l’Aldea, amb 303 euros; Badia del Vallès, amb 305 euros; Soses, amb 309 euros de lloguer mig al mes; Artesa de Segre, amb 310 euros; Móra la Nova, amb 311 euros; i la Pobla de Segur, amb 312 euros.