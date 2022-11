El Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques ha aixecat el crit d’alerta pel que considera un dels grans entrebancs actuals per poder construir edificis d’habitatges a comarques com el Bages o el Berguedà: el procés de les administracions per aconseguir el permís d’obra major. Segons han denunciat des de la patronal constructora, en alguns ajuntaments les demandes per iniciar les obres es poden retenir mesos i fins i tot un any per complir requisits que es van creant sobre la marxa.

Els constructors han demanat que ajuntaments i consells comarcals tinguin un protocol establert per a l’obtenció de la llicència d’obra major. Amb un document d’aquest tipus, els empresaris sabrien exactament què han de presentar a l’administració i quins són els terminis exactes per a complimentar la tramitació i posar-se a treballar sobre el terreny. El president del Gremi de la Construcció de Manresa i Comarca, Josep Alias, ha explicat que «a Manresa, un lloc on no es fan obres, quan vas a l’Ajuntament els permisos passen d’una taula a l’altra durant mesos, i ja no dic res si es tracta d’un edifici protegit, que aleshores ha de passar per un comitè d’execució... treballar es fa molt complicat». El mateix passa a Berga, «on hi tenim el mateix problema, els constructors es queixen que als ajuntaments no hi ha ganes de fer les coses; si hi truques et diuen que has de demanar hora per d’aquí a un mes, després n’has d’esperar un altre per la resolució... tot es fa molt llarg».

Per Alias els terminis raonables seria d’uns tres mesos per obtenir tots els permisos i que aquest temps es respectés sempre. Entre els principals entrebancs que es troben els empresaris de la construcció en la seva relació amb l’administració hi ha, per exemple, els materials de la façana, o detalls com ara el color dels elements de tancaments com ara les finestres. En aquest sentit, el president de la patronal de l’obra ha apuntat que sovint els ajuntaments van informant d’aquests condicionants en el mateix procés de la demanda del permís, per la qual cosa l’empresa ha d’anar canviant el projecte: «ens van dient que fem una nova proposta, però seria tot més senzill si sabéssim des de l’inici què podem construir i què no», segons ha apuntat Alias. El president dels constructors ha lamentat que «de vegades sembla que el que volen és que no treballem».

Des del gremi constructor han apuntat que, segons els seus càlculs, hi podria haver actualment una desena d’edificis d’habitatges tan sols a Manresa pendents dels permisos d’obra per poder iniciar-se. Aquesta xifra, suposa, amb una mitjana d’una vintena de pisos per cada edifici, una bossa de 150 habitatges nous, per a 150 famílies i uns 450 nous veïns, a l’espera que es puguin començar a fer. Els permisos per a rehabilitacions tampoc no són ràpids d’aconseguir perquè les administracions demanen tot tipus de requisits que molts locals, antics, no poden complir.