Al nostre article d'avui tractarem pisos en venda a Manresa, que estan a punt per mudar-te a ells, alguns, fins i tot, reformats i a estrenar. Aprofita l'entrada del nou any per fer-te propietari d'aquell habitatge que fa temps que busques.

PISOS EN VENDA A MANRESA PIS REFORMAT AMB TERRASSA A MANRESA Espectacular pis al cor històric de Manresa. Consta d´ampli i lluminós saló menjador amb accés a una impressionant terrassa/solàrium amb gran finestral, cuina perfectament equipada amb tot tipus d´electrodomèstics, una habitació tipus suite amb llit doble i un bany complet amb banyera i accés al solàrium. Més informació i fotografies en pis reformat en venda a Manresa que t'ofereix IAD ESPANYA IMMOBILIÀRIA. PIS DE 2 HABITACIONS I 2 BANYS A MANRESA Magnífica oportunitat per a aquest habitatge amb una superfície de 102m2. Es distribueix en saló-menjador, 2 habitacions, cuina, 2 banys i terrassa. La finca disposa d´ascensor. Compte al seu entorn amb parc, comerços, parades d'autobús i altres serveis bàsics. ESPAI HABITAT té tota la informació i fotografies en pis de 2 habitacions en venda a Manresa. PIS DE 3 HABITACIONS AMB PISCINA A MANRESSA Ampli habitatge situat al cor de Manresa, en una cinquena planta en edifici amb ascensor. Amb una superfície de 141m2 està dividit en tres habitacions, saló-menjador, cuina i dos banys. Urbanització amb piscina comunitària. Pots trobar més informació i fotografies a pis de 3 habitacions en venda a Manresa i ESPAI HABITAT té l'exclusiva d'ensenyar-te.