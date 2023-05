Els pisos per reformar són interessants oportunitats per invertir-hi en ells. Els seus preus solen ser econòmics, encara que cal afegir-hi el cost de la reforma. Tot i això, aquesta quantitat sol ser assequible i, a més, els resultats són espectaculars. Si t'interessa aquesta opció, no pots deixar de visitar els següents pisos en venda a Manresa, tots ells amb necessitat de reforma.

PISOS PER REFORMAR EN VENDA A MANRESA Pis per reformar a prop de l'Ajuntament de Manresa Gran oportunitat per a aquest habitatge de 80m2, amb molt bona ubicació. El seu preu, de 35.000 euros, és ideal per emprendre després sobre ell un complet projecte de reforma i obtenir com a resultat un confortable habitatge. Gestionada per VIVIANTIAL. Més informació i fotografies en pis per reformar en venda a Manresa. Planta baixa amb terrassa per reformar a Manresa Una altra gran ocasió per fer-te amb aquest habitatge i convertir-lo en la casa dels teus somnis. Es tracta d´un immoble ubicat en planta baixa, amb terrassa i gairebé 80m2. No deixis de visitar-ho. Gestionat per VIVANTIAL. Més informació i fotografies a pis baix amb terrassa per reformar en venda a Manresa. Pis per reformar al centre de Manresa Es tracta d'un habitatge de 63m2, ubicat en una segona planta i amb molt de potencial. Molt bona ubicació al centre de la localitat. Gestionada per ALEMANY REAL ESTATE. Més informació i fotografies en pis per reformar en venda al centre de Manresa. Pis de 4 habitacions per reformar a Manresa Pis amb una superfície de 100m2, on donar lloc a una nova llar àmplia i confortable. Gestionat per MACROFINCAS. Més informació i fotografies a pis de 4 dormitoris per reformar en venda a Manresa.