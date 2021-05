En la següent selecció de ofertes de treball a Manresa, posem a la teva disposició la millor plataforma per trobar feina. Llocs vacants totalment actualitzats i llestos perquè t'inscriguis en ells, mitjançant un senzill registre.

Transport

GRUP IMAN selecciona:

CONDUCTOR/A CAMIÓ GRUA per Igualada

- Jornada completa.

A IMAN Temporing Martorell estem buscant conductor/a camió grua per a una empresa del sector de la construcció, situada a Igualada.

Quin serà el teu dia a dia ?:

- Conducció de camió per diverses rutes de Catalunya i Espanya.

- Transport de material per a la construcció.

- Transport de material per a clients i/o obres.

- Utilització de la grua per a la càrrega i descàrrega de material.

Inscripcions i més informació a oferta de CONDUCTOR/A CAMIÓ GRUA a Igualada.

Compres, vendes i telemarketing

Adecco selecciona:

Assessor/a Comercial DENTIX MANRESA 40 H SUBSTITUCIÓ

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Per consolidar els nostres objectius, busquem incorporar un/a Responsable d'Atenció al Pacient per a la nostra clínica DENTIX. La seva missió principal serà l'assessorament i acompanyament del pacient en la seva visita a la clínica.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor/a Comercial DENTIX MANRESA 40 H SUBSTITUCIÓ.

Sanitat

Adecco selecciona:

Auxiliar/Higienista Bucodental Vitaldent Manresa 40h/s

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Què necessitem de tu?:

- FP Grau Mitjà: Sanitat i Formació específica d'auxiliar d'odontologia o FP Grau Superior en Higiene Bucodental en el cas que siguis higienista bucodental (Col·legiació en aquelles comunitats autònomes que ho requereixin).

- Experiència prèvia d'1 any en clínica dental.

Inscripcions i més informació a oferta d'Auxiliar/Higienista Bucodental Vitaldent Manresa 40h/s.

Altres oficis i professions

Qubic INNOVATION SLU selecciona:

FUSTER per Navarcles

Es busca fuster, persona responsable i amb capacitat d'implicar-se a la feina. Amb experiència valorable en el sector.

Funcions:

- Tasques pròpies de fusteria, manipulació de maquinària, encolar, xapar, interpretació de plànols, etc.

Inscripcions i més informació a oferta de FUSTER a Navarcles.

DIBUIXANT OFICINA TÈCNICA D'UNA FUSTERIA per Navarcles

Es busca dibuixant-projectista per l'oficina tècnica d'una fusteria per desenvolupar projectes de mobiliari i interiorisme.

Tasques:

-Desenvolupament projectes en 3D amb SketchUp.

-Desenvolupar plànols amb AutoCad.

Inscripcions i més informació a oferta de DIBUIXANT OFICINA TÈCNICA D'UNA FUSTERIA a Navarcles.

Adecco selecciona:

Electromecànic per Igualada

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Les teves funcions seran:

-Manteniment industrial de maquinària de la pròpia empresa.

-Manteniment industrial de maquinària en les instal·lacions del client.

-Funcions de lideratge inherents al càrrec de cap d'equip.

Inscripcions i més informació a oferta d'Electromecànic a Igualada.

Adjunt/a de planificació per a Igualada

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Important empresa de l'Anoia precisa incorporar una persona per donar suport directe al responsable de producció, per gestionar les dades de producció i analitzar fluxos de dades, millorar les eines digitals de planificació i seguiment de la producció.

Inscripcions i més informació a oferta d'Adjunt/a de planificació a Igualada.

Operaris/es Martorell (08.425)

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Important empresa del sector automoció necessita incorporar personal. Imprescindible:

- Disponibilitat immediata.

- Possibilitat de fer torns rotatius.

- Disponibilitat per fer dies solts.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operaris/es Martorell (08.425).

Electromecànic / a Oficial 1ª per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Necessitem incorporar un/a electromecànic/a oficial 1a per a una empresa dedicada a l'estampació, corbat i soldadura de components metàl·lics, matrius i estampació situada a Manresa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Electromecànic / a Oficial 1ª a Manresa.

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya selecciona:

INVESTIGADOR JUNIOR - RESIDUS i ACV per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya - precisa per la seva Àrea de Sostenibilitat i per a la unitat de WEEI (Waste Energy and Enviromental Impact) un perfil investigador especialista en Residus i Anàlisi del cicle de vida (ACV).

Funcions i responsabilitats:

- Execució de projectes de R + D sobre valorització de residus.

- Planificació i realització d'experiments de laboratori i pilot.

- Avaluació i interpretació de resultats experimentals.

- Redacció d'informes.

- Suport en la preparació de nous projectes i serveis.

- Avaluacions de sostenibilitat de productes i processos.

Inscripcions i més informació a oferta d'INVESTIGADOR JUNIOR - RESIDUS i ACV a Manresa.

SIFU VALLES selecciona:

OPERARI/A NETEJA 14H MANRESA + 33% DISCAPACITAT

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI / A NETEJA 14H MANRESA + 33% DISCAPACITAT.